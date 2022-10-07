彰化22歲男開車衝早市！撞民宅、攤商釀1傷 ...撞擊畫面曝

▲彰化芬園鄉發生撞民宅車禍。（圖／翻攝自彰化縣媒體記者協會）

記者唐詠絮／彰化報導

轟！彰化芬園鄉今天清晨6時10分許，發生一起撞入民宅車禍！林男(22歲) 駕駛自小客車，行經彰南路2段近社口街附近，疑似精神不濟，整輛車偏離車道直接撞入民宅，波及攤商，3輛機車全倒、葉姓婦人(59歲)受傷送醫，監視器影片也跟著曝光，撞擊瞬間騎樓門柱及攤車物品全部噴飛，所幸駕駛無生命危險。

從「彰化縣媒體記者協會」提供的監視器影片中，可以看到林男由芬園鄉彰南路往彰化市區方向行駛，行經到事故地點，不明原因偏離車道，整輛車失控往民宅方向撞入，隔壁店家聽到「轟」的撞擊聲，放下手邊的工作，衝到肇事現場一看，饅頭、包子、蔬菜、水果散落一地，好友葉婦受到波及造成腿受傷，所幸人意識清楚，由芬園消防分隊送往亞大醫院救治。

▲彰化芬園鄉發生撞民宅車禍。（圖／鄉長林世明提供）

鄉長林世民得知車禍後，隨即前往關切，據悉林男是精神不濟釀禍，由於肇事地點在社口街附近，是芬園鄉的早市，發生車禍當下有不少店家正要開店做生意，林男這一撞，將攤商餐車的物品撞毀，毀壞了民宅的騎樓門柱，也撞傷了正停下機車要擺攤的葉婦。

林世明也提醒在上下班時間，用路人開車騎車真的不要趕時間，要注意交通安全，至於肇事確切原因，則有待進一步釐清。