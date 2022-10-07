　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北車買壽司不能刷卡　外籍男推倒女店長！網轟：把台灣人當塑膠

記者邱中岳／台北報導

台北車站地下街一家壽司店，6日晚上9時許有2名外國籍男女前往消費，因現金不足想用信用卡，但是店家僅收現金以及悠遊卡，外國籍男子感到相當不滿，當場與店長發生口角，店長攔住2人等警察來，卻被男子推倒在地，隨後站務員到場攔阻，火爆外籍男也將同行女子推倒，不斷朝站務員咆哮。

警方指出，6日晚上9時許，有民眾向中正一分局忠孝西路派出所報案，台北車站地下街有糾紛及爭執，警方到場後已經沒有現場，經報案人指出，是一對外國籍男女到壽司店消費，但是與店員發生衝突，還將店員推倒在地離去，警方立刻詢問壽司店內部工作人員。

▲▼外國籍男子對著站務員咆哮，甚至還將自己同行女子推倒在地。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

▲外籍男子對著站務員咆哮，甚至還將自己同行女子推倒在地。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

警方了解，當時一對外國籍男女，在台北車站地下街壽司店準備消費，因現金不足要使用信用卡消費，但是女店長表示「只能用現金或者悠遊卡」，外國籍男子感到相當不滿，當場與女店長爆發口角衝突，女店長要求等警察到場，但外國籍男子推倒女店長強行離開，造成女店長手部挫傷。

站務員獲悉後前往了解狀況，被一旁民眾錄下並貼上臉書《爆料公社》，畫面中火爆的外國籍男子中英文夾雜，不斷飆著英文國罵，當場與3名站務人員爭執，且其間還不段咆哮，同行的外國籍女子則在旁勸阻，但是外籍男仍不聽勸，甚至還出手將外籍女子推倒，1名女站務員當場攔住外國男去路，外籍男子仍牽起倒地的女子離去。

▲▼外國籍男子對著站務員咆哮，甚至還將自己同行女子推倒在地。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

▲外國籍男子不滿壽司店不能刷卡，竟推倒女店長，事後還與3名站務員發生口角。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

警方事後告知壽司店女店長，請女店長先行驗傷再到派出所提出告訴，已調閱相關監視器畫面追查外國籍男子下落，臉書貼文一出引起網友撻伐，「講人話別講鬼話」、「操它X的 只會打女人」、「外國人跟本把台灣人當塑膠」等語。

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
價錢一樣「10樓vs.3樓」該買哪層？　答案一面倒
快訊／13:13規模4.5地震！　最大震度4級
王瞳痛失艾成52天重啟臉書！　心碎發文：滿腦子都是你
Jennie現身18禁美劇預告片！　大尺度內容曝光
血洗托兒所嫌健談有禮　行兇變「詭異鬥雞眼」狂殺38人
0負評正妹YouTuber生了！　寶寶性別揭曉
被酸30歲像40歲！登山女神「IG照會說話」　素顏曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

回收車失控撞路邊箱型車　「損失百萬」成衣商怨：只肯賠我3成

台北捷運警順腳踼開滾輪椅　同僚告他「用椅子殺人」結局出爐

快訊／台中男工地施作護欄跌落4.6m　後腦撞地傷重搶救不治

殯葬男格鬥技壓妻頸成傷！挨告辯「對社會有貢獻」　求緩刑碰壁

離譜國軍淪酒空！飛彈部隊3備戰軍土官　竟開小差狂喝爛醉

美女街頭講電話...怪人持武士刀指她肚子　店員降鐵門即刻救援

遭搶手機嗆聲挑釁...學弟持刀劃傷學長　校方：自衛行為不處分

北車買壽司不能刷卡　外籍男推倒女店長！網轟：把台灣人當塑膠

雲林女大生衝台中見帥情郎...反被嗆「殺妳全家」　超商內趴桌大哭

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

回收車失控撞路邊箱型車　「損失百萬」成衣商怨：只肯賠我3成

台北捷運警順腳踼開滾輪椅　同僚告他「用椅子殺人」結局出爐

快訊／台中男工地施作護欄跌落4.6m　後腦撞地傷重搶救不治

殯葬男格鬥技壓妻頸成傷！挨告辯「對社會有貢獻」　求緩刑碰壁

離譜國軍淪酒空！飛彈部隊3備戰軍土官　竟開小差狂喝爛醉

美女街頭講電話...怪人持武士刀指她肚子　店員降鐵門即刻救援

遭搶手機嗆聲挑釁...學弟持刀劃傷學長　校方：自衛行為不處分

北車買壽司不能刷卡　外籍男推倒女店長！網轟：把台灣人當塑膠

雲林女大生衝台中見帥情郎...反被嗆「殺妳全家」　超商內趴桌大哭

台灣下修持股上市櫃5％要申報　外媒：壽險公司尋求豁免披露

Angelababy爆現身寺廟求姻緣！素顏「真面目現形」0偽裝全被拍

怕普丁投核彈？驚爆美國衛生部採購「輻射病藥物」　大砸91億台幣

俄羅斯重罰TikTok！　因不配合删除「LGBT宣傳內容」

柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

LIVE／今日確診數再飆高　指揮中心最新說明

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

快訊／13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

快訊／地牛翻身！13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

社會熱門新聞

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

碎唸老婆都不洗碗慘了　妻拿菜刀追砍老公

23歲男遭詐團黑吃黑打死 　母淚：希望他們都死

實況主國動預言「蔡英文死訊」依社維法罰款

即／恐怖情人開車輾過女軍人　判決結果出爐

補習班主任拍800張少女裸照　重判27年

為護妻耍官威！法官2年前曾領愛心便當惹議

南投男大生疑遭霸凌　持美工刀反擊劃傷同學

攀玉山東峰摔落！40歲男墜百公尺深谷亡

學弟持美工刀劃傷學長　科大：屬自衛不處分

遭黑吃黑打死！23歲陽光男生活照曝光

即／急刪手機對話記錄　彰化E奶女蛇頭再押

更多熱門

相關新聞

女大生見情人反遭嗆殺全家崩潰大哭

女大生見情人反遭嗆殺全家崩潰大哭

愛情使人盲目！雲林縣一名23歲馬姓女大生，在交友軟體認識一名叫「明」的男網友，帥氣的大頭貼加上甜言蜜語攻勢，讓馬女傾心不已。為了見「明」一面，馬女專程搭車到台中，並依對方要求陸續到超商購買共3萬元點數，結果卻被對方恐嚇「殺妳全家」，被嚇得在超商內低聲哭泣，所幸員警即使趕到，向馬女說明這一切都是詐騙集團設下的騙局。

嘉義某高工傳霸凌　一年級同班將他逼到牆角左右手狂毆

嘉義某高工傳霸凌　一年級同班將他逼到牆角左右手狂毆

OL國圖戶外區放便當　竟遭背包男吃光光

OL國圖戶外區放便當　竟遭背包男吃光光

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

女遭詐團控制　遞求救紙條獲救

女遭詐團控制　遞求救紙條獲救

關鍵字：

台北車站店長壽司刷卡影音

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

恭喜0負評正妹Kelly生了！

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

一具具小棺材運出！泰槍擊「血洗托兒所」38死

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

男友玩遊戲偷吃女玩家　竟然是她20歲親妹

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面