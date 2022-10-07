北車買壽司不能刷卡　外籍男推倒女店長！網轟：把台灣人當塑膠

記者邱中岳／台北報導

台北車站地下街一家壽司店，6日晚上9時許有2名外國籍男女前往消費，因現金不足想用信用卡，但是店家僅收現金以及悠遊卡，外國籍男子感到相當不滿，當場與店長發生口角，店長攔住2人等警察來，卻被男子推倒在地，隨後站務員到場攔阻，火爆外籍男也將同行女子推倒，不斷朝站務員咆哮。

警方指出，6日晚上9時許，有民眾向中正一分局忠孝西路派出所報案，台北車站地下街有糾紛及爭執，警方到場後已經沒有現場，經報案人指出，是一對外國籍男女到壽司店消費，但是與店員發生衝突，還將店員推倒在地離去，警方立刻詢問壽司店內部工作人員。

▲外籍男子對著站務員咆哮，甚至還將自己同行女子推倒在地。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

警方了解，當時一對外國籍男女，在台北車站地下街壽司店準備消費，因現金不足要使用信用卡消費，但是女店長表示「只能用現金或者悠遊卡」，外國籍男子感到相當不滿，當場與女店長爆發口角衝突，女店長要求等警察到場，但外國籍男子推倒女店長強行離開，造成女店長手部挫傷。

站務員獲悉後前往了解狀況，被一旁民眾錄下並貼上臉書《爆料公社》，畫面中火爆的外國籍男子中英文夾雜，不斷飆著英文國罵，當場與3名站務人員爭執，且其間還不段咆哮，同行的外國籍女子則在旁勸阻，但是外籍男仍不聽勸，甚至還出手將外籍女子推倒，1名女站務員當場攔住外國男去路，外籍男子仍牽起倒地的女子離去。

▲外國籍男子不滿壽司店不能刷卡，竟推倒女店長，事後還與3名站務員發生口角。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

警方事後告知壽司店女店長，請女店長先行驗傷再到派出所提出告訴，已調閱相關監視器畫面追查外國籍男子下落，臉書貼文一出引起網友撻伐，「講人話別講鬼話」、「操它X的 只會打女人」、「外國人跟本把台灣人當塑膠」等語。