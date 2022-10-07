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港生徒步環島100天！陌生阿姨陪走3km　見證夢想成真一刻也噴淚了

▲港生梁凱熙千里走全臺，第100天走回母校義守大學，師長與學弟妹們特別在校門口列隊歡迎她回來。（圖／義守大學提供）

▲港生梁凱熙千里走全臺，第100天走回母校義守大學，師長與學弟妹們特別在校門口列隊歡迎她回來。（圖／義守大學提供）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

一名香港女孩梁凱熙計畫從6月30日開始，花100天徒步環島，在這趟旅程中，她碰上地震、颱風，但讓她體會到台灣滿滿的人情味。其中有一位Michelle阿姨在屏東培她走3公里，兩人約定好，環島最後一段路要在義守大學門口碰面，而Michelle今(7日)真的兌現承諾，到校門口見證這夢想的一刻，看到凱熙步入終點，也忍不住哭了，直呼：「很感動」。

今年從義守大學觀光餐旅學院休閒事業管理學系畢業的梁凱熙，是土生土長的香港人，4年前到台灣讀書，為了在回香港前深刻體會台灣，從6月30日起展開徒步環島，長達100天的旅程，足跡甚至前進綠島，上山下海還潛水，前前後後穿破4雙鞋。

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▲梁凱熙特別選擇母校義守大學為100天徒步環島的最後一站。（圖／義守大學提供）

▲梁凱熙特別選擇母校義守大學為100天徒步環島的最後一站。（圖／義守大學提供）

「我不是一個人！」一路走來，有數不清的陌生人給予滿滿的關懷與愛，有人特地請假陪走，有人贊助物資；沿路的加油打氣聲未曾間斷，警察主動關心狀況，甚至還有公車司機利用車上廣播系統，大聲為她鼓勵。

「台灣風景很漂亮，但最特別的是人情味」最令梁凱熙印象深刻的是，她在香港沒有遇過地震，前不久碰上花東地震，當時她在雲林虎尾的住宿處剪片，但大家都主動傳訊息關心她，一幕幕情景，都是她這100天來最窩心、最動人的體驗。

梁凱熙說，她將環台過程剪成影片上傳YouTube，本來是想給家人朋友看，沒想到她在台東時，遇到一家人認出她，並送上飲料打氣，這是第一次有粉絲認出她，覺得很感動。

▲▼梁凱熙步行到終點，Michelle感動拍手並拭淚。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼梁凱熙步行到終點，Michelle激動拍手，又拿出手帕拭淚。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼梁凱熙步行到終點，Michelle感動拍手並拭淚。（圖／記者吳奕靖攝）

梁凱熙今(7日)上午在同學的加油聲下，步行回到義守大學門口，突破紅線終點，校長立刻給予她一個鼓勵的擁抱。不過在終點後，有一位阿姨卻感動到哭了出來。

▲Michelle阿姨答應梁凱熙要在最後一天到義守大學門口迎接她。（圖／翻攝自YouTube／小熙子遊台JANICE）

▲Michelle阿姨答應梁凱熙要在最後一天到義守大學門口迎接她。（圖／翻攝自YouTube／小熙子遊台JANICE）

這位阿姨叫Michelle，是梁凱熙在環島第96天時，在屏東遇到的陌生人，當時Michelle開車行經屏東，看到一位小女孩推著推車，上頭裝了滿滿的行李，詢問之下知道梁凱熙正在環島，於是她把車停在路邊陪著梁凱熙走了大約3公里，由於當時下雨，兩人在路邊聊了很多，她們也約定好，要在梁凱熙完成環島的最後一哩路，要到義守大學見證夢想實現的一刻。

▲因環島而相識的Michelle阿姨，今天也特別到義守大學見證梁凱熙實現夢想的一刻。（圖／義守大學提供）

因環島而相識的Michelle阿姨，今天也特別到義守大學見證梁凱熙實現夢想的一刻。（圖／義守大學提供）

今日依約到義守大學迎接梁凱熙的Michelle感動地說：「看到她完成自己的夢想，真開心！她跟我的孩子年齡接近，看到她走回來，我就像一個媽媽期待孩子平安回來，真的很感動。」

從小在香港長大的梁凱熙，希望用臺灣在地人的視野，感受真實的生活樣貌，所以她在環島行程中，除了選擇走訪市場，探訪屬於民間的活力，也前往台東縣土坂部落，感受原住民文化。沿途中，梁凱熙走過南迴公路、蘇花公路、台26線，她說，以前都是坐車隔著玻璃看這些地方，現在用雙腳去體驗，看見的風景截然不同；不過，雖然東部的美景盡收眼底，但是上上下下的路段，都讓得自己推著行李推車的她大喊吃不消。

梁凱熙就學期間，曾獲得高雄市舉辦的遊程競賽冠軍，擅長影音錄製剪輯行銷旅遊景點，她也發揮專長，將100天的旅程拍攝影片放在自己經營的「小熙子遊臺灣」社群平台上，不只有台灣本地民眾因為看到她的影片，前往徒步地點，為她加油打氣，連香港的朋友也跟著她的腳步和影音作品，一起認識臺灣。

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