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奧萬大露營區2女受困沙洲　空勤總隊黑鷹直升機吊掛救援

▲南投北萬大溪兩名女登山客受困沙洲，空勤總隊出動黑鷹直升機救援 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南投萬大北溪兩名女登山客受困沙洲，空勤總隊出動黑鷹直升機救援 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／南投報導

尼莎颱風襲台豪雨災情不斷，內政部空勤總隊花蓮第一大隊第三隊17日清晨接獲搜救任務，有登山民眾受困在南投縣萬大北溪溫泉露營區，現場有兩名女性登山客因豪雨山洪暴發受困沙洲需要救援，當地消防局申請空勤總隊出動直升機進行吊掛救援作業，空勤總隊獲報後，今晨7時40分出動黑鷹直升機救援。

黑鷹直升機起飛後，沿花東縱谷爬高10000 呎朝救援目標區飛行，7時55分抵達目標區開始偵查，並在8時10分左右發現搜救目標，機組員隨即實施高、低空偵查與飛機馬力檢查。

▲南投北萬大溪兩名女登山客受困沙洲，空勤總隊出動黑鷹直升機救援 。（圖／記者張君豪翻攝）

空勤黑鷹直升機在完成各項評估後於，使用救生鋼索吊掛下放搜救員協助登山客吊環固定，在8時19分順利救出兩名女性登山客，機上消防署特搜員安撫其情緒後，將兩人運往南投奧萬大停機坪，順利在8點24分降落交南投消防局搜救員，成功完成這起搜救任務。

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