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血洗托兒所！泰嫌平時健談有禮　行兇時「詭異鬥雞眼」狂殺38人

▲▼ 泰國34歲前警察潘亞（Panya Kamrab）在托兒所殺害逾30人後自戕。（圖／翻攝自推特）

▲泰國34歲前警察在托兒所殺害逾30人後自戕。（圖／翻攝自推特）

記者吳美依／綜合報導

泰國34歲前警察Panya Kamrab於6日下午衝進一間托兒所，持槍與刀械攻擊師生，隨後返家殺害妻兒並自盡，截至目前已釀38死10傷。托兒所班主任及老師們回憶，他是其中一名學生的家長，平常送兒子下車時，總是非常有禮貌，有時甚至太健談了，但行兇當天卻非常安靜，且呈現詭異的鬥雞眼模樣。

BBC等外媒報導，兇嫌原本是一名警察，後因吸毒而遭革職。他在午餐時間抵達，首先擊斃正在戶外用餐的4、5名員工，接著一路開槍，強行闖入孩童午休房間，在遍尋不著自己的兒子後，情緒激動並且開始攻擊小朋友。

▲▼泰國托兒所槍擊案,棺材,屍體。（圖／路透）

▲托兒所擺滿粉紅色小小棺材。（圖／路透）

托兒所班主任Nanticha Panchum表示，她送孩子們去午睡後，正準備開始做午餐，此時卻聽見5聲槍響，「我不知道下一步該怎麼做，我現在真的什麼也想不起來了。」一名老師指出，兇嫌所持刀械「很像拿來割草用的，刀刃是彎曲的」。

另一名倖存老師哭著回憶，一開始聽見「很像鞭炮的聲音」，接著目睹2名同事倒在地板上，而兇嫌正朝向自己走來。她嚇得趕緊叫其他同事進入一個房間，鎖門後爬牆出去求援，但終究還是來不及。

▲▼泰國托兒所槍擊案,棺材,屍體。（圖／路透）

▲幼童家長心碎落淚。（圖／路透）

31歲目擊者Paweena Purichan騎車前往商店時，遇到駕車逃逸的兇嫌，「他在路上試圖衝撞其他人，結果撞到一台摩托車，造成2人受傷。我趕快遠離那個地方，到處都是血。」

本案發生在泰國東北部的廊莫那浦府（Nong Bua Lamphu），班主任和地方官員Jidapa Boonsom表示，一般情況而言，托兒所會有92名孩童，但因為當天下大雨，公車又出了一點問題，所以案發當時只有24名孩童，其中只有1人倖存，年紀最小死者僅2歲。

 

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