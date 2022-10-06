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闖午休房間「持刀殺孩童」！泰前警官血洗托兒所　返家奪妻兒性命

▲▼ 泰國34歲前警察潘亞（Panya Kamrab）在托兒所殺害逾30人後自戕。（圖／翻攝自推特）

▲泰國34歲前警察潘亞（Panya Kamrab）在托兒所殺害逾30人後自戕。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國農磨蘭普府34歲前警察潘亞（Panya Kamrab）6日血洗幼兒日托中心，持刀、槍朝現場孩童與教師等人攻擊，迄今造成30多人死亡。最新消息指出，槍手潘亞襲擊托兒所期間，進入午休房間內持刀殺害孩童，接著駕車逃逸期間朝人群開槍，返家殺害妻子及3個孩子後飲彈自盡。

▲▼ 泰國農磨蘭普府托兒所發生槍擊，案發後大批民眾聚集在外。（圖／路透）

▲泰國農磨蘭普府托兒所發生槍擊，案發後大批民眾聚集在外。（圖／路透）

綜合紐約時報、路透報導，潘亞6日挑午餐時間進入托兒中心，當時中心內約有30名孩童，當天因下起大雨，所以孩童人數較少。當地官員Jidapa Boonsom透露，潘亞先朝4至5名員工開槍，包括一名懷孕已有8個月的教師，接著闖入孩子們正在午休的上鎖房間內，持刀殺害多名孩童。

警方表示，潘亞在托兒中心犯案之後，駕車逃離現場，但期間撞到其他民眾，甚至朝這些人開槍，接著返家殺害妻兒並輕生。警方發言人Paisan Luesomboon向泰國媒體Thai PBS透露，潘亞抵達托兒所發現自己的孩子不在現場時，情緒非常激動。

泰國警方已經證實，槍手過去曾擔任警察，據稱他去年因未能通過藥物檢驗被解職，原定7日出庭受審。另據泰媒Sanook報導，去年因吸毒被捕後，潘亞曾表示，「我吸安非他命已經很久了，之前有數百顆冰毒，但沒有人來抓我。」

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