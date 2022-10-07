菲律賓樂透「433人中頭獎」平分1.2億獎金　獎號全是9的倍數爆熱議

▲菲律賓樂透彩總計433人中頭獎，引發高度討論。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓樂透彩券「Grand Lotto 6/55」1日開獎，經統計有433人同時中頭獎，將平分2億3600萬披索（約新台幣1億2700萬元）的彩金，打破該國史上最多人中Grand Lotto頭獎的紀錄。這極度不尋常的開獎結果引發高度討論，要求政府進行調查。

綜合CNN菲律賓、衛報報導，該組樂透頭獎號碼為「09-45-36-27-18-54」，獎號全部都是9的倍數，經統計有433人中頭獎，每人可分得54.5萬披索獎金。這讓菲律賓大學數學教授大衛博士（Guido David）相當驚訝，直言433人中頭獎的機率是1分之1後面接著1224個零，但也強調此一結果並非不可能。

People want to know the probability of 433 6-55 winners. It is 1 to 1.87e-1224. That is 1 out of 1 followed by 1224 zeros. The age of the universe is 4.3e17 seconds (17 zeros). However, the winning combination, divisible by 9, could mean more people bet on it. #dzbb @DZAR1026 pic.twitter.com/N22G7BP43k — Dr. Guido David (@iamguidodavid) October 3, 2022

如此不尋常的開獎結果引發社會高度討論，外界更猜測是否有操縱違規的疑慮，就連政界人士也呼籲進行調查。

對此，菲律賓慈善抽獎辦公室（PCSO）已否認相關指控，並強調當時有觀察員在場監督開獎前的相關流程，包括檢查機器以及確認球的重量等。PCSO總經理羅伯斯（Melquiades Robles）也向大眾保證，機構誠實履行自身職責與任務，推展值得信賴、誠信且有透明度的博弈活動。