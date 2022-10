菲律賓樂透「433人中頭獎」平分1.2億獎金　獎號全是9的倍數爆熱議

▲菲律賓樂透彩總計433人中頭獎,引發高度討論。(示意圖/取自免費圖庫pixabay,與本文無關)

記者詹雅婷/綜合報導

菲律賓樂透彩券「Grand Lotto 6/55」1日開獎,經統計有433人同時中頭獎,將平分2億3600萬披索(約新台幣1億2700萬元)的彩金,打破該國史上最多人中Grand Lotto頭獎的紀錄。這極度不尋常的開獎結果引發高度討論,要求政府進行調查。

綜合CNN菲律賓、衛報報導,該組樂透頭獎號碼為「09-45-36-27-18-54」,獎號全部都是9的倍數,經統計有433人中頭獎,每人可分得54.5萬披索獎金。這讓菲律賓大學數學教授大衛博士(Guido David)相當驚訝,直言433人中頭獎的機率是1分之1後面接著1224個零,但也強調此一結果並非不可能。

People want to know the probability of 433 6-55 winners. It is 1 to 1.87e-1224. That is 1 out of 1 followed by 1224 zeros. The age of the universe is 4.3e17 seconds (17 zeros). However, the winning combination, divisible by 9, could mean more people bet on it. #dzbb @DZAR1026 pic.twitter.com/N22G7BP43k