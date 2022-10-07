托兒所遭血洗驚動泰王！攜王后親赴醫院探訪傷者　泰降半旗致哀

▲泰王與王后將於7日上午前往醫院探訪托兒所血洗案的傷者。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國6日爆發恐怖槍殺案，34歲前警察Panya Kamrab持槍及刀械闖入一家托兒所，殺害38人並導致10人受傷，震驚國際。王室知情人士透露，泰王7日將與王后一同前往醫院探訪傷者，而總理帕拉育也將到案發現場與受害者家屬會面。

綜合外媒報導，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）和王后蘇堤達（Suthida）將於當地7日上午10點左右，抵達案發現場附近的農磨蘭普政府醫院（Nong Bua Lamphu Hospital），探訪在這起大屠殺中受傷的人士與家屬。

▲泰國托兒所槍擊案已造成38死10傷，警方6日從案發現場中搬出多具遺體，場面心酸。（圖／路透）

泰國總理辦公室7日也發布聲明，證實最近剛剛復職的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha），也將在當地下午3點20分前往位於農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）的托兒所與受害者家屬見面，全國各地7日降半旗致哀。

據悉，這場托兒所血洗案已造成38死10傷，槍手本人也在犯案後逃回家中，殺害妻子和3個孩子後飲彈自盡。在這場大規模槍殺案中受害與受傷的，大部分都是兒童，其中最小的死者只有2歲。

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