　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這款APP能「倒數地震抵達時間」　氣象局曝「震前先響警報」可行性

▲氣象局解釋，民間APP的資料來源為氣象局無償提供。（圖／氣象局）

▲氣象局解釋，民間APP的資料來源為氣象局無償提供。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

上月18日台東發生6.8強震，導致不少民眾擔憂後續餘震，「KNY台灣天氣.地震速報」APP提供地震速報的功能，因此吸引許多人下載安裝。中央氣象局解釋，民間APP的資料來源為氣象局無償提供，不過現階段仍難將「地震倒數」功能應用在國家警報上。

氣象局表示，網路上爆紅的民間 APP可以預測地震規模，也有倒數地震抵達的功能，其實該款APP資料來源正式氣象局，雙方有簽約，為擴大地震速報的服務能量，氣象局無償開放地震資料與演算技巧，如「震波來襲倒數技術」，任何民間單位或學術單位都可向氣象局簽約申請使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局表示，免費開放資料提供各單位分析和開發，期許我國民眾在生活中不只能透過國家級警報、新聞媒體來蒐集地震訊息，而是可以藉由更多元的管道，擇其所需，即時獲得地震速報或相關減災防護的資訊。

至於是否能將「地震倒數」功能應用在國家級警報上，氣象局解釋，由於 PWS 警報內容不僅是地震預警，還有大雷雨即時訊息、公路封閉警戒、水庫洩洪警戒、土石流警戒、疫情通知、防空警報等，因此，現階段比較難做到「客製化」的地震預警。

氣象局強調，不希望國家級警報淪為一般地震資訊傳達平台，而是希望民眾養成聽到警報聲即趕緊進行防護動作，才能有效達到減災目的。目前地震測報中心也開發了自身的「地震測報 App」，歡迎民眾下載使用。

氣象局提醒，如果使用地球科學觀測資料，並隨意發表地震預測或是觀測的資訊，除了可能違反氣象法，也有違反社會秩序之相關法令之虞，不要隨意傳播相關言論，以免造成社會大眾的不安。

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
獨／BMW男被警撞躺5天！友控警見死不救　還偷拔行車記錄器
快訊／國防部長：已調整共軍「第一擊」定義！　飛入領空必反制
彰化「吃人行道」違建火速拆了！　前後對比照曝光
快訊／喜馬拉雅山大雪崩！41人登山隊被活埋已10死　多人下落
快訊／夏克立崩潰又砲黃嘉千！　親揭「不回台真相」
要退場私立高中職可能更多！　超過20間學校
南韓射彈嗆北韓卻「掉回基地」　大爆炸畫面曝！居民驚：開戰了？
快訊／柯文哲聞防疫成績大嗆「去死吧」　陳時中反擊了
錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！　「愈來愈難帶」發火內幕曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新冠輕症削弱心肺耐力及肌力　物理治療師示範有效居家復健運動

快訊／疫情真正高峰來到？今本土是否破5萬大關　指揮中心14:00說明

愛情危機！　6星座年底前恐出軌

要退場私立高中職可能更多！　國教署長估：逾20所達專輔學校標準

女大生施打疫苗引發嚴重藥物疹　免疫抑制劑合併類固醇成功治療

新北圓夢基金助攻　單親新住民之女如願考取台科大建築系

這款APP能「倒數地震抵達時間」　氣象局曝「震前先響警報」可行性

林智堅論文雙殺後再提訴願　教長：進行客觀公正審議

快訊／高雄「這一區」一早又停電　台電曝原因：高壓電纜故障

今早變天下雨！「秋潮」來了　最新衛星照曝

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

新冠輕症削弱心肺耐力及肌力　物理治療師示範有效居家復健運動

快訊／疫情真正高峰來到？今本土是否破5萬大關　指揮中心14:00說明

愛情危機！　6星座年底前恐出軌

要退場私立高中職可能更多！　國教署長估：逾20所達專輔學校標準

女大生施打疫苗引發嚴重藥物疹　免疫抑制劑合併類固醇成功治療

新北圓夢基金助攻　單親新住民之女如願考取台科大建築系

這款APP能「倒數地震抵達時間」　氣象局曝「震前先響警報」可行性

林智堅論文雙殺後再提訴願　教長：進行客觀公正審議

快訊／高雄「這一區」一早又停電　台電曝原因：高壓電纜故障

今早變天下雨！「秋潮」來了　最新衛星照曝

轟民進黨靠側翼擦粉　韓國瑜看不下去：這是我們要的台灣嗎？

法官62轟球驚天價值曝光　幸運球迷撿走「還沒想好怎麼處理」

雙十小確幸！超商「大杯美式26元、拿鐵34元」　零食飲料最低5折

天母狼醫強拉女工讀生手摸下體　噁喊：好想把妳脫光...下場出爐

影／差一點就完美！小改款Nissan Kicks試駕體驗　安全有感進化

快訊／女子突墜落板橋光復橋　小貨車駕駛嚇壞報警…無呼吸送醫

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！　撐拐杖腳傷硬撐全被拍

新冠輕症削弱心肺耐力及肌力　物理治療師示範有效居家復健運動

快訊／修正共軍「第一擊」定義！　邱國正：只要航空器飛入領空必反制

轎車迴轉按喇叭示警　機車騎士不爽！蛇行阻擋還嗆聲

天才貓輕鬆解開上鎖窗　操作超老練媽媽看傻眼

生活熱門新聞

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

今降8度！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

快訊／許明杰醉罵芭樂嬤辱警　今晨道歉

小孩打流感疫苗　醫「一臉驚嚇照」吸萬讚

登山女神「約泡」富商討170萬贊助　最新動態曝光

隨手拍「隔壁桌正妹」側顏爆擊他！網一看是大咖女神

台灣這道熱炒！英國妹喊「夭壽好吃」

水逆結束了！5星座谷底翻身　小人全部退散

青旅18禁床照　一柱擎天嚇壞網

出差3個月「女友懷孕了」　他細想崩潰

今本土+49509！　確診分佈曝

女業務13招氣瘋同事！無敵血統老闆也沒轍

更多熱門

相關新聞

台東每天震　龍應台曝「山間對比照」有感嘆

台東每天震　龍應台曝「山間對比照」有感嘆

花東地區自9月中以來就大小震不斷，知名作家龍應台就在粉絲專頁發文，指出因為地震太頻繁，不只家中的貓嚇壞，「即使是在這地震搖籃上長大的人，也不曾經驗過這樣密集、持久而震度撼人的動盪」，並貼出2張她家附近的高山對比照，有感道「人對自然，哪裡傲慢得起來？」

一夜連三震　最大規模3.5、震度3級

一夜連三震　最大規模3.5、震度3級

住戶爬樓梯　驚見「租客雜物堆」傻眼了

住戶爬樓梯　驚見「租客雜物堆」傻眼了

河北平山縣凌晨規模4.3地震！搖醒當地人

河北平山縣凌晨規模4.3地震！搖醒當地人

清晨又震！　規模3.6、最大震度4級

清晨又震！　規模3.6、最大震度4級

關鍵字：

地震

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王心凌回台灣了！姊妹私下聚會照曝

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

1歲女寶一直哭鬧…送醫查出癌末腦已遭侵蝕

惡龍張錫銘今出庭　假釋遭拒18次

台中IKEA「有空中花園」　超狂視角歪樓：低調炫富

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

世界賽聊天室狂刷阿薩斯龍語迷因

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面