這款APP能「倒數地震抵達時間」　氣象局曝「震前先響警報」可行性

▲氣象局解釋，民間APP的資料來源為氣象局無償提供。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

上月18日台東發生6.8強震，導致不少民眾擔憂後續餘震，「KNY台灣天氣.地震速報」APP提供地震速報的功能，因此吸引許多人下載安裝。中央氣象局解釋，民間APP的資料來源為氣象局無償提供，不過現階段仍難將「地震倒數」功能應用在國家警報上。

氣象局表示，網路上爆紅的民間 APP可以預測地震規模，也有倒數地震抵達的功能，其實該款APP資料來源正式氣象局，雙方有簽約，為擴大地震速報的服務能量，氣象局無償開放地震資料與演算技巧，如「震波來襲倒數技術」，任何民間單位或學術單位都可向氣象局簽約申請使用。

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氣象局表示，免費開放資料提供各單位分析和開發，期許我國民眾在生活中不只能透過國家級警報、新聞媒體來蒐集地震訊息，而是可以藉由更多元的管道，擇其所需，即時獲得地震速報或相關減災防護的資訊。

至於是否能將「地震倒數」功能應用在國家級警報上，氣象局解釋，由於 PWS 警報內容不僅是地震預警，還有大雷雨即時訊息、公路封閉警戒、水庫洩洪警戒、土石流警戒、疫情通知、防空警報等，因此，現階段比較難做到「客製化」的地震預警。

氣象局強調，不希望國家級警報淪為一般地震資訊傳達平台，而是希望民眾養成聽到警報聲即趕緊進行防護動作，才能有效達到減災目的。目前地震測報中心也開發了自身的「地震測報 App」，歡迎民眾下載使用。

氣象局提醒，如果使用地球科學觀測資料，並隨意發表地震預測或是觀測的資訊，除了可能違反氣象法，也有違反社會秩序之相關法令之虞，不要隨意傳播相關言論，以免造成社會大眾的不安。