貓嚇得變了個貓！台東每天震　龍應台曝「山間對比照」有感嘆

▲龍應台PO出地震前後山林對比照。（圖／翻攝自龍應台 - Lung Yingtai）

網搜小組／鄺郁庭報導

花東地區自9月中以來就大小震不斷，知名作家龍應台就在粉絲專頁發文，指出因為地震太頻繁，不只家中的貓嚇壞，「即使是在這地震搖籃上長大的人，也不曾經驗過這樣密集、持久而震度撼人的動盪」，並貼出2張她家附近的高山對比照，有感道「人對自然，哪裡傲慢得起來？」

龍應台4日在粉專「龍應台 - Lung Yingtai」發文，以「都蘭山中野書（133）」為題，記錄下她的生活，「這一個月來台東每天地震，一日數驚。貓嚇得變了個貓——躲到衣櫥深處連續五天，拒絕出來吃喝。」至於她自己也經常被驚醒，「人在午夜驚醒，迷茫床沿，猶豫何從。即使是在這地震搖籃上長大的人，也不曾經驗過這樣密集、持久而震度撼人的動盪。」

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此外，她還貼出自家附近的山林在地震前後的對比照，只見原本山上是一片綠油油的狀態，伴隨著雲霧穿於其中，看起來相當心曠神怡。但在地震後，山間卻多了好幾條土黃色的痕跡，就像是山脈被「劃傷」的感覺。

看到山林因為地震的改變，也使龍應台有感而發，「『我家』的山，震前和震後，面貌大變，望之駭然。人對自然，哪裡傲慢得起來？」畫面也使網友直呼，「921地震，埔里九九峯變禿頭山，十幾年後才長出樹木恢復原狀」、「地震真嚇人」、「921大地震南投的九九山ㄧ夜禿頭，親眼所見才知人怎能勝天呀！」