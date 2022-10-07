他批i14 Pro「動態島很雞肋」引戰　網友打臉：後勢看漲

▲網友議論動態島功能是否「雞肋」，意外掀起兩派論戰。（圖／翻攝YouTube／Apple）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

iPhone 14 Pro系列上市後，討論度最高的就是合新推出的「動態島（Dynamic Island）」功能。就有一名網友表示，自己看了各大YouTuber開箱後，認為動態島看起來很高級，但功能都是一些非剛性需求的東西，甚至還會干擾人的注意力，沒想到引發網民兩派論戰。

一名網友在Dcard以「iPhone 動態島是不是真的很雞肋？」為題發文，表示最近看了各大Youtuber發的開箱影片，統整一番後認為，動態島雖然看起來很高級，使用起來也蠻酷的，但「功能都是一些非剛需的東西，有時候還有點干擾人的注意力」。

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原PO也表示，自己原本是想換iPhone 14 Pro的，但看了各大YouTuber的開箱影片後，目前還在觀望中，於是想問已經拿Pro的網友，「會不會覺得靈動島就是個噱頭，實際上用起來不是很好用啊？」

▲許多YouTuber開箱i14 Pro的動態島功能。（圖／翻攝自YouTube／大耳朵TV）

貼文引發網友熱議，不少網友表示，「動態島的位置和大小注定不會有真的超好用的功能」、「在使用過一段時間後，我覺得雷聲大雨點小」、「不要換，不好用」、「實際上能用到的地方真的很少，也只能等之後第三方App適配 」、「噱頭 只是為了掩飾無法藏起來的鏡頭跟其他零件…」、「各app還沒有推出跟動態島搭配的東西，所以才會覺得多一塊很沒意義」。

也有網友認為，「後續各開發者的研發配合才是重點」、「是，現在就是沒啥用。但接下去幾代還是會有這東西，你可以再觀望個四五年，等蘋果把動態島換掉，或等軟體商願意開發」、「目前真的沒什麼用，等比較多第三方app支援後才能評斷」。

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