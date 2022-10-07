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iPhone 14 Plus開賣！　3亮點讓「追劇、手遊狂人」衝了

▲▼蘋果iPhone 14和iPhone 14 Plus。（圖／路透）

▲iPhone 14 Plus開賣。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果iPhone 14 Plus今（17）日正式開賣，以128GB容量3.19萬元售價起跳，最大容量512GB則是4.24萬元，和iPhone 14 Pro同樣擁有6.7吋的大螢幕，但重量卻輕上37公克，同樣容量的機型也有7千元價差。

iPhone 14 Plus搭載頂規版的A15仿生晶片與6GB RAM，有藍、紫、午夜、星光、紅5種色可選，容量則有128GB、256GB、512GB，售價依序分別為31900元、35400元、42400元。

6.7吋大螢幕卻比6.1吋的iPhone14 Pro還輕

iPhone 14 Plus擁有6.7吋大螢幕，重量卻僅203公克，比6.1吋的iPhone14 Pro（206克）、6.7吋iPhone 14 Pro Max（240克）都來得輕，長時間拿著看劇也不會有壓力。

▲iPhone 14、iPhone 14 Plus。（圖／蘋果）

▲iPhone 14、iPhone 14 Plus。（圖／蘋果）

加大版「超Retina XDR顯示器」讓色彩更鮮明

iPhone14 Plus配置超Retina XDR螢幕OLED面板，還具備有2,000,000:1對比度，與iPhone14 Pro和iPhone 14 Pro Max相同，可呈現優異的對比，白得很亮、黑得很深邃，讓使用者在看劇、玩手遊上都能有極佳體驗。

音樂播放電力長達100小時

iPhone14 Pro與iPhone 14 Pro Max的音訊播放時間分別為75與95小時，不過iPhone14 Plus卻擁有100小時，甚至比iPhone14 Pro還多出25小時。值得注意的是，影片播放時間部分，iPhone14 Plus也比iPhone14 Pro與多出3小時。

▼iPhone14懶人包。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ iPhone14懶人包（圖／記者劉維榛攝）

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