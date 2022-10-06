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社會 社會焦點 保障人權

女大生PO文怨老師「躁鬱暴怒」　網友罵她「自大的猴子」不起訴

▲▼女,用電腦,電腦,筆電,打字。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲女網友在Dcard說別人是「自大的猴子」挨告妨害名譽，結果獲得不起訴處分。（示意圖／unsplash）

記者劉昌松／台北報導

劉姓女大生因為希望老師同意補點名，但被老師拒絕，劉女憤而上Dcard，以匿名方式抱怨老師「有躁鬱症麻煩去治好嗎？在全班面前暴怒是怎樣」，結果引來系上同學與學長姐反批劉女理虧、狡辯、腦殘，劉女一口氣控告10多名網友涉嫌妨害名譽，其中1名女網友說劉女是「猴子」也被告；台北地檢署檢察官調查認為，女網友是身有同感而發言，6日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

劉女3月間到Dcard的學校版發文抱怨某位老師，「有躁鬱症麻煩去治好嗎？在全班面前暴怒是怎樣= =講個點名的事情而已 需要那樣崩潰？好可憐 不配當老師。」獲得近600篇留言回應，但幾乎沒有人幫劉女抱不平，幾乎一面倒地在數落劉女。

不少學生留言指這位老師人很好，有人反指劉女「惡人先告狀」，「妳才是真的可憐，是耳朵不好啞巴還是腦殘？誰會補點前三個禮拜的名？」還有人補充後續，「老師原本回來還說要幫你消掉曠課，結果你就直接翹掉了，真的不要這樣欸，你的…良心呢？？？」

劉女不甘名譽受辱，控告其中10多名留言網友涉嫌妨害名譽，其中1名住在台北的女網友，因為說劉女是「自大的猴子」而挨告，女網友辯稱自己身也有一些身心障礙問題，看到老師被這樣說，心理覺得不舒服才會留言。檢察官調查後認為，女網友是因為身有同感，才會做出情緒性發言，並非以詆毀劉女為唯一目的，因此以罪嫌不足等理由處分不起訴。至於其他挨告網友涉案部分，則將轉由其他轄區地檢署偵辦。

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