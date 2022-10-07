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客人喊「我要載配」她傻了！解釋一出　飲料店員全昏頭：超87

網搜小組／鄺郁庭報導

面對客人自創的點餐方式，像是「大奶微微（大杯奶茶微糖微冰）」等簡稱，讓手搖飲店員好笑又無奈。一位女網友日前就在Dcard發文，「不要用火星文點餐好嗎？」提到最近她常聽到「載配」跟「賴具」，顧客一番解釋後，她忍不住超無言，釣出不少店員有感直呼，「多講幾個字這麼難嗎？」

這位女網友文中表示，前陣子遇到有客人點完飲料後，要結帳時突然說了一句「我要載配」，她整個一頭霧水，只能滿臉問號地看著客人，對方就解釋，「載具跟LINE PAY，所以叫載配」，讓原PO超傻眼，最後也提到一件更無言的事，「這一陣子又變成賴具。」

貼文一出，就有手搖飲員工群起抱怨，「這種客人超級87」、「最討厭那種說『不另外加糖』，不知道是哪國外星文法，跟他確認是不是無糖還會生氣」、「我比較討厭說無糖，我們都會再確認『不加糖對嗎』，這時候客人再說一次『不是，無糖』，我們就會懷疑是不是微糖聽成無糖。」

飲料簡稱也掀起一波議論，「自己隨意簡寫也讓我很頭痛，紅茶微糖微冰『紅微微』，多講幾個字這麼難嗎」、「微微還好，最怕客人說微少或少微，鬼知道你要微糖少冰還是少糖微冰」、「飲料泡錯要自己承擔吸收，所以要避免誤會跟困擾，最好的辦法還是客人把甜度冰塊完整的點出來。」

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▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲飲料店員遇到客人要求「載配」，聽得一頭霧水。（示意圖／資料照）

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