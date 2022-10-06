瑞芳驚傳賄選！送口罩、高粱酒買票　女里長參選人認罪飭回

▲基隆地院召開羈押庭，審酌邱女里長認罪，裁定將她飭回。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區邱姓女里長為求順利連任，今年5月時，涉嫌贈送里民每人2盒防疫口罩、金門高粱酒等，向里民買票，檢調前天(4日)依選罷法期約賄選罪嫌傳喚邱女，檢察官向法院聲請羈押。基隆地院5日召開羈押庭，審酌邱女已認罪，裁定將她飭回。

調查局新北市調查處等單位接獲賄選情資後，傳喚邱女與其樁腳、里民等多人到案，經訊問，部分里民坦承有收到2盒口罩、金門高粱酒等禮品，經移送基隆地檢署複訊。檢方5日深夜以邱女涉嫌期約賄選罪，向法院聲請羈押。

據悉，從事保險業的65歲邱女到案，原矢口否認，但知道有里民承認收到賄選的口罩及高粱酒，才坦承有分送給里民，但辯解是沒有登記參選里長時前5月間所送。

法院羈押庭5日上午召開羈押庭，法官認邱女5月間已經有參選意願，且提前布局，送禮時給里民已構成選罷法期約賄選罪，不能以當時未登記參選為由脫罪，因此向法院聲請羈押。

最高檢察署檢察總長邢泰釗表示，投票剩不到2個月，將積極查賄，預防境外勢力介入選舉及不實文宣影響選情，並掌握新興支付工具賄選態樣、杜絕選舉賭盤及掃蕩地下通匯。

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