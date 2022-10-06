　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／諾貝爾文學獎出爐　法國作家安妮艾諾獲獎

▲▼2022年諾貝爾文學獎得主，由82歲的法國作家安妮艾諾（Annie Ernaux）獲獎。（圖／翻攝自The Nobel Prize）

▲2022年諾貝爾文學獎得主，由82歲的法國作家安妮艾諾（Annie Ernaux）獲獎。（圖／翻攝自The Nobel Prize）

記者林彥臣／綜合報導

諾貝爾文學獎得獎名單正式出爐，82歲的法國作家安妮艾諾（Annie Ernaux）獲獎，日本文壇巨擘村上春樹，今年繼續陪榜。英國博彩公司Nicer Odds先前預測，安妮艾諾賠率為1/8，排名第三。

根據諾貝爾獎推特介紹的得獎原因指出，「她以勇氣和敏銳的洞察力，揭示了個人記憶的根源、隔閡和集體限制」。

根據CNN報導，安妮艾諾寫了許多著名的小說，其中許多是自傳體，她的第一本書《清空》《Les armoires vides》於 1974 年以法文出版，1990 年推出英文版《Cleaned Out》，直到第四部作品《La place》（1983 年）或《A Man's Place》（1992 年）才正式提升她的知名度。

安妮艾諾的代表作為歷史回憶錄《年歲》 （Les Années），曾獲得多項大獎肯定；她的多部作品也都曾被翻拍成電影，包含奪下威尼斯影展金獅獎的《記憶無非徹底看透的一切》（L'évènement），以及入圍坎城影展的《情慾告白》（Passion simple）。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元）現金，將於12月10日發放。獎金來自瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）留下的遺產，他在1895年去世前立下遺囑，將遺產用於創立諾貝爾獎。

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
16歲弟肚痛爆　醫見X光「超粗一根塞滿」尷尬了
虧了一台小牛！達人見「金融股大跌」喊爽　5檔進場價曝光
美國計劃將台灣變龐大武器庫　學者曝2優勢
爆深夜入李杏香閨　温昇豪坦蕩同台
喉嚨痛7天才看病　醫師驚見「2大跡象」宣判罹癌了
被指是Rain的小三！　高爾夫正妹選手親上火線發聲
快訊／諾貝爾文學獎出爐　法國作家安妮艾諾獲獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／諾貝爾文學獎出爐　法國作家安妮艾諾獲獎

闖午休房間「持刀殺孩童」！泰前警官血洗托兒所　返家奪妻兒性命

快訊／北韓12架戰鬥機、轟炸機升空　南韓出動30架軍機對峙

「量子糾纏」等40多年才得諾貝爾獎　專家：因為懂的人太少了

美學者：慎防北京藉「全球安全倡議」作衝突藉口

北韓今晨再試射飛彈！日韓首腦熱線：共同譴責暴力行為

才剛併入俄羅斯！札波羅熱遭俄軍飛彈攻擊　整棟住宅炸毀陷火海

美副總統賀錦麗出車禍！去白宮途中「猛撞隧道」　特勤局離譜出包

血洗托兒所38死！泰國前警官「進門先射懷孕女師」　死者最小才2歲

可愛水豚咬人！3天內攻擊2童「其中1人縫9針」　日動物園道歉

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

2個月大寶寶偷學媽打哈欠　被發現後奶音回：嗯對啊❤

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

快訊／諾貝爾文學獎出爐　法國作家安妮艾諾獲獎

闖午休房間「持刀殺孩童」！泰前警官血洗托兒所　返家奪妻兒性命

快訊／北韓12架戰鬥機、轟炸機升空　南韓出動30架軍機對峙

「量子糾纏」等40多年才得諾貝爾獎　專家：因為懂的人太少了

美學者：慎防北京藉「全球安全倡議」作衝突藉口

北韓今晨再試射飛彈！日韓首腦熱線：共同譴責暴力行為

才剛併入俄羅斯！札波羅熱遭俄軍飛彈攻擊　整棟住宅炸毀陷火海

美副總統賀錦麗出車禍！去白宮途中「猛撞隧道」　特勤局離譜出包

血洗托兒所38死！泰國前警官「進門先射懷孕女師」　死者最小才2歲

可愛水豚咬人！3天內攻擊2童「其中1人縫9針」　日動物園道歉

台壽獎助學金擴大輔助對象　「兩類人」也可申請！

日本清酒用「富士山錫杯」飲用更清甜　自帶冰鎮功能、愛小酌的人必備

影／救援隊用浪浪示範CPR 汪乖巧翻肚、一臉享受

今晚開始！彰化「CP值破表」狗屎夜市　一周改開5天...民眾嗨爆

又被抹！高虹安發「北一女旗隊照」喊話沈慧虹：別跟進綠營造謠

徐克放下心結開金口！現身《大俠胡金銓》　導演林靖傑：非常感動

解封搶出國！機票達人供買機票2大建議：機加酒比單買更划算

「2022歐洲商機日」13國31家歐商參與　促成採購商機1千萬美元

黃姵嘉羞認交往邱昊奇3個月！公開戀愛細節：相處很自在

首戰金鐘！王真琳想婚被小5歲男友分手　現場突爆哭「月底搬離愛巢」

陸2男童22樓高「跳房子」玩命　零防護來回跳！網：出事要怪誰

國際熱門新聞

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

泰國前警官血洗托兒所　死者最小才2歲

即／北韓12架戰鬥機、轟炸機升空

22%男性會在上班時間自慰！

即／泰國托兒所狂殺38人　槍手殺妻兒後輕生

即／泰國托兒所大規模槍擊　至少32死！

俄兵「口器連結ing」慘遭烏克蘭彈襲　影片瘋傳

賀錦麗出車禍　去白宮途中撞隧道

闖午休房間殺孩童　泰槍手血洗托兒所

即／南韓「速繪大師」金政基猝逝

喜馬拉雅山雪崩畫面曝　30帳篷10秒被吞噬

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

更多熱門

相關新聞

日媒讚作家李昂「諾貝爾文學獎呼聲很高」

日媒讚作家李昂「諾貝爾文學獎呼聲很高」

2022年「諾貝爾文學獎」將在台灣時間今（6）日晚間7時揭曉，台灣作家李昂（施淑端）上午11點51分在臉書貼文，透露「日本共同通信社」5日跟她聯絡，認為她相當有可能得獎，便開心分享這則喜訊，還強調「這不是假消息，而且讓我非常高興！」

諾貝爾文學獎賭盤曝　加國女詩人最夯

諾貝爾文學獎賭盤曝　加國女詩人最夯

研究「點擊化學」2度獲諾貝爾獎　國內學者解析：對藥物發展貢獻大

研究「點擊化學」2度獲諾貝爾獎　國內學者解析：對藥物發展貢獻大

諾貝爾文學獎今晚揭曉　他「陪榜16年」

諾貝爾文學獎今晚揭曉　他「陪榜16年」

2度獲諾貝爾化學獎　夏普萊斯「5年前曾訪台」

2度獲諾貝爾化學獎　夏普萊斯「5年前曾訪台」

關鍵字：

諾貝爾獎諾貝爾文學獎村上春樹安妮艾諾Annie Ernaux

讀者迴響

熱門新聞

《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」！前輩連開6砲

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

Rain遭爆婚外情「對象是金泰希閨蜜」　公司氣炸提告

吳亞馨登記結婚！轉行從商甜嫁圈外男友

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

23歲男遭詐團黑吃黑打死 　母淚：希望他們都死

反骨蕾菈水中全裸！「超兇渾圓球體」看光光

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面