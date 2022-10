快訊／諾貝爾文學獎出爐　法國作家安妮艾諾獲獎

▲2022年諾貝爾文學獎得主,由82歲的法國作家安妮艾諾(Annie Ernaux)獲獎。(圖/翻攝自The Nobel Prize)



記者林彥臣/綜合報導

諾貝爾文學獎得獎名單正式出爐,82歲的法國作家安妮艾諾(Annie Ernaux)獲獎,日本文壇巨擘村上春樹,今年繼續陪榜。英國博彩公司Nicer Odds先前預測,安妮艾諾賠率為1/8,排名第三。

根據諾貝爾獎推特介紹的得獎原因指出,「她以勇氣和敏銳的洞察力,揭示了個人記憶的根源、隔閡和集體限制」。

根據CNN報導,安妮艾諾寫了許多著名的小說,其中許多是自傳體,她的第一本書《清空》《Les armoires vides》於 1974 年以法文出版,1990 年推出英文版《Cleaned Out》,直到第四部作品《La place》(1983 年)或《A Man's Place》(1992 年)才正式提升她的知名度。

安妮艾諾的代表作為歷史回憶錄《年歲》 (Les Années),曾獲得多項大獎肯定;她的多部作品也都曾被翻拍成電影,包含奪下威尼斯影展金獅獎的《記憶無非徹底看透的一切》(L'évènement),以及入圍坎城影展的《情慾告白》(Passion simple)。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗(約新台幣2870萬元)現金,將於12月10日發放。獎金來自瑞典發明家諾貝爾(Alfred Nobel)留下的遺產,他在1895年去世前立下遺囑,將遺產用於創立諾貝爾獎。

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL