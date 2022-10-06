快訊／諾貝爾文學獎出爐　法國作家安妮艾諾獲獎

▲2022年諾貝爾文學獎得主，由82歲的法國作家安妮艾諾（Annie Ernaux）獲獎。（圖／翻攝自The Nobel Prize）



記者林彥臣／綜合報導

諾貝爾文學獎得獎名單正式出爐，82歲的法國作家安妮艾諾（Annie Ernaux）獲獎，日本文壇巨擘村上春樹，今年繼續陪榜。英國博彩公司Nicer Odds先前預測，安妮艾諾賠率為1/8，排名第三。

根據諾貝爾獎推特介紹的得獎原因指出，「她以勇氣和敏銳的洞察力，揭示了個人記憶的根源、隔閡和集體限制」。

根據CNN報導，安妮艾諾寫了許多著名的小說，其中許多是自傳體，她的第一本書《清空》《Les armoires vides》於 1974 年以法文出版，1990 年推出英文版《Cleaned Out》，直到第四部作品《La place》（1983 年）或《A Man's Place》（1992 年）才正式提升她的知名度。

安妮艾諾的代表作為歷史回憶錄《年歲》 （Les Années），曾獲得多項大獎肯定；她的多部作品也都曾被翻拍成電影，包含奪下威尼斯影展金獅獎的《記憶無非徹底看透的一切》（L'évènement），以及入圍坎城影展的《情慾告白》（Passion simple）。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元）現金，將於12月10日發放。獎金來自瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）留下的遺產，他在1895年去世前立下遺囑，將遺產用於創立諾貝爾獎。