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諾貝爾文學獎賭盤曝！村上春樹呼聲仍高　加拿大詩人賠率1／5最夯

▲▼加拿大詩人卡森（Anne Carson）與日本作家村上春樹。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大詩人卡森（Anne Carson）與日本作家村上春樹。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

2022年諾貝爾文學獎將在台灣時間今（6日）晚間7時揭曉，專家認為，過去幾年的文學獎皆是頒給知名度較低的作家，本屆可能會由較主流的作家獲獎。目前英國賭盤最熱門的獲獎者是加拿大詩人卡森（Anne Carson），而日本文壇巨擘村上春樹，也依舊是奪獎熱門。

英國博彩公司Nicer Odds排名第一的是加拿大詩人卡森，賠率為1/5。卡森同時擁有詩人、作家、教授以及古希臘文翻譯家的多重身分，尤其熱愛古希臘文，至今出版超過20本書，風格融合了詩歌、散文、批評、小說和非小說、戲劇性對話等；其中，一本詩體小說《The Beauty of the Husband》於2001年拿下「TS艾略特詩歌獎」，被認為是她目前最高的成就。

▲▼法國小說家韋勒貝克（Michel Houellebecq）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國小說家韋勒貝克（Michel Houellebecq）。（圖／達志影像／美聯社）

現年66歲的法國小說家韋勒貝克（Michel Houellebecq）以賠率1/6排名第二，他也同樣擁有詩人、電影導演等身分，作品因諷刺西方社會的意識形態聞名，1998年發表小說《無愛繁殖》（Les particules élémentaires）出版一年暢銷即50萬冊，並獲得多項大獎肯定，法國文壇最重要的作家之一。

賭盤排名第三的是82歲的法國作家安妮艾諾（Annie Ernaux），賠率為1/8。她的代表作為歷史回憶錄《年歲》 （Les Années），更獲得多項大獎肯定；她的多部作品也都曾被翻拍成電影，包含奪下威尼斯影展金獅獎的《記憶無非徹底看透的一切》（L'évènement），以及入圍坎城影展的《情慾告白》（Passion simple）。

▲▼法國作家安妮艾諾（Annie Ernaux）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國作家安妮艾諾（Annie Ernaux）。（圖／達志影像／美聯社）

加拿大作家愛特伍（Margaret Atwood）、法屬瓜地洛普作家孔戴（Maryse Condé）與肯亞小說兼劇作家提昂戈（Ngũgĩ wa Thiong’o）賠率皆為1/10。長年來佔據賭盤紅人的日本小說家村上春樹本屆賠率則為1/15，但至今已經過了16年仍舊只是在呼聲高的階段。

諾貝爾獎官方網站統計，目前已有118人曾獲諾貝爾文學獎，僅有16位女性得此殊榮，讓負責的瑞典學院（Swedish Academy）因以「男性和歐洲文壇」為中心的作家較獲青睞而飽受抨擊，該學院也承諾採行新標準，要讓諾貝爾文學獎的觸角更廣、更重視性別平等。

2022年諾貝爾獎頒獎時間（台灣時間）

10/6（四）19：00 文學獎
10/7（五）17：00 和平獎
10/10（一）17：45 經濟學獎

►諾貝爾化學獎公佈！3位學者獲殊榮
►諾貝爾物理學獎出爐　法美奧3學者「量子研究」共獲殊榮
►諾貝爾醫學獎揭曉　瑞典遺傳學家「研究古人類基因」獲殊榮

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