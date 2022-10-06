日媒讚「諾貝爾文學獎呼聲很高」　作家李昂：非常高興！

▲作家李昂。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

2022年「諾貝爾文學獎」將在台灣時間今（6）日晚間7時揭曉，台灣作家李昂（施淑端）上午11點51分在臉書貼文，透露「日本共同通信社」5日跟她聯絡，認為她相當有可能得獎，便開心分享這則喜訊，還強調「這不是假消息，而且讓我非常高興！」

李昂臉書全文：

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關於諾貝爾文學獎，這不是假消息，而且讓我非常高興！

「日本共同通信社」昨天跟我聯絡，說：

「敝社一直以來認為李昂老師呼聲相當高，若得獎一定會受到國際注目。屆時獲獎能第一時間採訪到老師，讓日本讀者更加認識李昂老師。」

據悉，台灣作家李昂老師有「文壇怪傑」之譽，作品風格多元，文筆風格大膽、強悍、有生命力，不僅暢談女性主義、書寫人性，也寫在地故事，在「飲食」方面也有深入著墨，更擴大到用飲食去思考文化與人我關係。李昂老師吃遍海內外多家累積超過200顆星星的米其林餐廳。

李昂創作50年以來，作品類型涵括散文、小說、傳記、報導文學以及兒童文學等，多部作品還被翻譯成各國語言、在不同國家出版。她歷年來獲獎不斷，曾經拿過時報文學獎、聯合報文學獎、賴和文學獎，以及法國藝術及文學騎士勳章等獎項。這些來自國外官方與民間團體的肯定，具體展現了李昂的國際知名度與能見度，也開闢了台灣文學的世界文學格局。