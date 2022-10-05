　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2度獲諾貝爾化學獎「40年來第二人」　夏普萊斯「5年前曾訪台」

▲▼今年諾貝爾化學獎得主之一的美國化學家夏普萊斯，2001年就獲得諾貝爾化學獎，2016年曾來台並到薇閣中小學演講。（圖／北市教育局提供）

▲今年諾貝爾化學獎得主之一的夏普萊斯，2001年就獲得諾貝爾化學獎，2016年曾來台並到薇閣中小學演講。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

2022年諾貝爾化學獎在台灣時間今（5日）傍晚揭曉，由美國與丹麥3學者共獲殊榮，其中夏普萊斯為2001年諾貝爾化學獎得主，主要研究領域為不對稱合成，事隔21年又再次得獎，成為史上第二位，也是40年來第一位獲得兩座諾貝爾化學獎的人，且夏普萊斯曾多次訪台，包括2006年到中研院發表專題演講，2016年來台時還到薇閣中小學與高中生對話，國內學者認為，以不同主題獲得化學諾貝爾獎很難得，但二度獲獎也是實至名歸。

諾貝爾化學獎今天傍晚5時45分揭曉，美國化學家貝爾托西 (Carolyn R. Bertozzi)、丹麥梅爾達爾（Morten Meldal）、美國化學家夏普萊斯（K. Barry Sharpless）一起獲得這項殊榮。而中研院前院長翁啟惠先前雖然也是熱門人選之一，但仍沒有得到該獎項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼美國化學家貝爾托西、夏普萊斯與丹麥梅爾達爾，獲得今年諾貝爾化學獎。（圖／摘自推特）

▲美國化學家貝爾托西、夏普萊斯與丹麥化學家梅爾達爾，共同獲得今年諾貝爾化學獎。（圖／翻攝自推特）

而今年3名獲得諾貝爾化學獎的得主中，又以夏普萊斯和台灣淵源最深，他在2001年以「合成化學的不對稱氧化反應」，第一次獲得諾貝爾化學獎，也因卓越的研究表現，2006年受中研院邀請，發表「酵素的秘密生涯」專題演講。

此外，夏普萊斯2016年來台時，也參訪私立薇閣中小學，並於薇閣中學進行一場與高中生的對話，還藉由兩段有關大腦感知錯覺的影片來告訴學生，不要習慣於相信制式的思考方式，必須跳脫成見思考才能發現真相，而大師的分享、勉勵，給學生上了最寶貴一課。

▲▼今年諾貝爾化學獎得主之一的美國化學家夏普萊斯，2001年就獲得諾貝爾化學獎，2016年曾來台並到薇閣中小學演講。（圖／北市教育局提供）

▲美國化學家夏普萊斯，2001年就獲得諾貝爾化學獎，2016年曾來台並到薇閣中小學演講。（圖／北市教育局提供）

清大化學系教授陳建添就是夏普萊斯的學生之一，他說，在1994年到美國史格寶研究院在博士後研院時，曾受教於夏普萊斯，當時夏普萊斯曾透過一個小故事，鼓勵年輕人做研究時不要好高騖遠，針對一個特定想法或有興趣東西，去深入瞭解，不要做表面，這也是夏普萊斯成功的原因，而且一個人要拿到兩次諾貝爾獎很難，而且早在五年前就有學者預測夏普萊斯會得到第二次，所以今年得獎是眾望所歸。

中央研究院生物化學研究所研究員林俊宏也曾修過夏普萊斯的課，他說，夏普萊斯對實驗非常狂熱，也非常平易近人，曾在家裡的車庫做化學實驗，不小心傷到自己眼睛，也很喜歡開玩笑，是一個好玩的科學家。

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
周玉蔻「沉默9天」臉書發文了　一句話曝未來動向
電視看一半爆炸！16歲弟遭「碎片刺死」　牆壁破大洞
極樂養老院「摸奶舔鵰」影片曝！　老奶奶爽到心臟病發
快訊／中友百貨電梯掉落？業者回應了
《南方四賤客》比印度神童準？　神預言周玉蔻下場超驚
明起連4天雨彈更猛！　國慶後「低溫剩20°C」
《原子少年》小孩「硬上」時家人也在場！網美曝「決定交往」關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「老公躺床偷打手槍」震醒她...心碎裝睡！網一面倒力挺：很貼心

2度獲諾貝爾化學獎「40年來第二人」　夏普萊斯「5年前曾訪台」

「出版界奧斯卡」金鼎獎名單出爐！玉山社發行人魏淑貞獲特別貢獻獎

女主管約南投玩3天「要不要換女友」！下秒見1舉動　他呆愣原地

《南方四賤客》比印度神童準？　神預言周玉蔻下場超驚

「超強運4星座」10月財運翻倍！　好運爆棚、賺錢機會降臨

莫德納次世代疫苗「18歲以上可打」　北市明起開放預約！

18歲以上可打！次世代疫苗下週二放寬　近780萬人搶200多萬劑疫苗

廖老大「加盟店降價求生」1杯也外送　網見菜單：台北是什麼天價

「黑手」技保生的實力　國立斗六家商校長許永昌榮獲師鐸獎

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

「老公躺床偷打手槍」震醒她...心碎裝睡！網一面倒力挺：很貼心

2度獲諾貝爾化學獎「40年來第二人」　夏普萊斯「5年前曾訪台」

「出版界奧斯卡」金鼎獎名單出爐！玉山社發行人魏淑貞獲特別貢獻獎

女主管約南投玩3天「要不要換女友」！下秒見1舉動　他呆愣原地

《南方四賤客》比印度神童準？　神預言周玉蔻下場超驚

「超強運4星座」10月財運翻倍！　好運爆棚、賺錢機會降臨

莫德納次世代疫苗「18歲以上可打」　北市明起開放預約！

18歲以上可打！次世代疫苗下週二放寬　近780萬人搶200多萬劑疫苗

廖老大「加盟店降價求生」1杯也外送　網見菜單：台北是什麼天價

「黑手」技保生的實力　國立斗六家商校長許永昌榮獲師鐸獎

周玉蔻臉書停戰9天後再發文！　哀悼偶像逝世「我年輕時就崇拜愛幕」

周玉蔻「沉默9天」臉書發文了　一句話曝未來動向粉絲嗨翻

潛水錶穩居德國錶人氣王　加碼計時功能照樣防水300米

古裝男神驚傳離婚！　妻哭訴他假裝進劇組卻「外出瀟灑」

卸妝品怎麼挑？食藥署：妝容「淡→濃」程度決定　淡妝選凝膠

「小百合」周玥綺開唱門票被搶光！　彩排7小時苦練7語言

新光三越首波週年慶10／6起六店齊發　「立即上手3攻略」重點馬上知！

「老公躺床偷打手槍」震醒她...心碎裝睡！網一面倒力挺：很貼心

加速超過公車後…三峽騎士自撞路邊水泥花臺　當場失去呼吸心跳

「山中明珠3.0」日月潭帶動疫後觀光　朝霧碼頭改善擴建後重新啟用

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

生活熱門新聞

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

快訊／登山女神遭爆約泡「已婚富商」　本人怒提告

Foodpanda比賽送iPhone！第一名是百萬網紅

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

登山女神「約泡」富商討170萬贊助　最新動態曝光

快訊／許明杰醉罵芭樂嬤辱警　今晨道歉

公公突要求「別鎖房門」　她回家見這幕傻了

愛情危機！　6星座年底前恐出軌

要退場私立高中職可能更多！　國教署長估：逾20所達專輔學校標準

今降8度！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

次世代疫苗下週二全面開打！放寬至18歲以上可接種

隨手拍「隔壁桌正妹」側顏爆擊他！網一看是大咖女神

小孩打流感疫苗　醫「一臉驚嚇照」吸萬讚

更多熱門

相關新聞

即／諾貝爾化學獎公佈！3位學者獲殊榮

即／諾貝爾化學獎公佈！3位學者獲殊榮

2022年諾貝爾化學獎於台灣時間5日下午5時45分揭曉，美國化學家貝爾托西 (Carolyn R. Bertozzi)、丹麥學者梅爾達爾（Morten Meldal）、美國化學家夏普萊斯（K. Barry Sharpless）獲得該項殊榮，表彰他們在點擊化學、生物正交化學等領域上具有卓越成就。儘管來自台灣的前中研院院長翁啟惠先前被認為有機會得獎，卻還是沒有得到該獎項。

諾貝爾化學獎預測！前中研院長翁啟惠呼聲高

諾貝爾化學獎預測！前中研院長翁啟惠呼聲高

3量子力學家獲諾貝爾物理獎　學者：為量子科技鋪路

3量子力學家獲諾貝爾物理獎　學者：為量子科技鋪路

即／諾貝爾「物理學獎」得主出爐

即／諾貝爾「物理學獎」得主出爐

諾貝爾物理獎預測　量子力學仍熱門

諾貝爾物理獎預測　量子力學仍熱門

關鍵字：

諾貝爾獎化學獎夏普萊斯學者中研院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

原子少年20歲成員爆「爛醉硬上網美」！

快訊／原子少年成員「硬上未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

70歲富豪吃威而鋼「極樂20歲嫩妹」！40歲正宮復仇

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍倒地

快訊／中友百貨電梯「15F直墜B5」！民眾目睹嚇傻

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面