2度獲諾貝爾化學獎「40年來第二人」　夏普萊斯「5年前曾訪台」

▲今年諾貝爾化學獎得主之一的夏普萊斯，2001年就獲得諾貝爾化學獎，2016年曾來台並到薇閣中小學演講。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

2022年諾貝爾化學獎在台灣時間今（5日）傍晚揭曉，由美國與丹麥3學者共獲殊榮，其中夏普萊斯為2001年諾貝爾化學獎得主，主要研究領域為不對稱合成，事隔21年又再次得獎，成為史上第二位，也是40年來第一位獲得兩座諾貝爾化學獎的人，且夏普萊斯曾多次訪台，包括2006年到中研院發表專題演講，2016年來台時還到薇閣中小學與高中生對話，國內學者認為，以不同主題獲得化學諾貝爾獎很難得，但二度獲獎也是實至名歸。

諾貝爾化學獎今天傍晚5時45分揭曉，美國化學家貝爾托西 (Carolyn R. Bertozzi)、丹麥梅爾達爾（Morten Meldal）、美國化學家夏普萊斯（K. Barry Sharpless）一起獲得這項殊榮。而中研院前院長翁啟惠先前雖然也是熱門人選之一，但仍沒有得到該獎項。

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▲美國化學家貝爾托西、夏普萊斯與丹麥化學家梅爾達爾，共同獲得今年諾貝爾化學獎。（圖／翻攝自推特）

而今年3名獲得諾貝爾化學獎的得主中，又以夏普萊斯和台灣淵源最深，他在2001年以「合成化學的不對稱氧化反應」，第一次獲得諾貝爾化學獎，也因卓越的研究表現，2006年受中研院邀請，發表「酵素的秘密生涯」專題演講。

此外，夏普萊斯2016年來台時，也參訪私立薇閣中小學，並於薇閣中學進行一場與高中生的對話，還藉由兩段有關大腦感知錯覺的影片來告訴學生，不要習慣於相信制式的思考方式，必須跳脫成見思考才能發現真相，而大師的分享、勉勵，給學生上了最寶貴一課。

▲美國化學家夏普萊斯，2001年就獲得諾貝爾化學獎，2016年曾來台並到薇閣中小學演講。（圖／北市教育局提供）

清大化學系教授陳建添就是夏普萊斯的學生之一，他說，在1994年到美國史格寶研究院在博士後研院時，曾受教於夏普萊斯，當時夏普萊斯曾透過一個小故事，鼓勵年輕人做研究時不要好高騖遠，針對一個特定想法或有興趣東西，去深入瞭解，不要做表面，這也是夏普萊斯成功的原因，而且一個人要拿到兩次諾貝爾獎很難，而且早在五年前就有學者預測夏普萊斯會得到第二次，所以今年得獎是眾望所歸。

中央研究院生物化學研究所研究員林俊宏也曾修過夏普萊斯的課，他說，夏普萊斯對實驗非常狂熱，也非常平易近人，曾在家裡的車庫做化學實驗，不小心傷到自己眼睛，也很喜歡開玩笑，是一個好玩的科學家。