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研究「點擊化學」2度獲諾貝爾獎　國內學者解析：對藥物發展貢獻大

▲中央研究院生物化學研究所研究員林俊宏解析諾貝爾化學獎得主貢獻。

記者許敏溶／台北報導

2022年諾貝爾化學獎在台灣時間昨（5日）揭曉，由美國與丹麥3學者共獲殊榮，其中夏普萊斯為2001年諾貝爾化學獎得主，主要研究領域為不對稱合成，事隔21年又再次得獎，成為史上第二位，也是40年來第一位獲得兩座諾貝爾化學獎的人，且夏普萊斯曾多次訪台，包括2006年到中研院發表專題演講，2016年來台時還到薇閣中小學與高中生對話，國內學者認為，以不同主題獲得化學諾貝爾獎很難得。

諾貝爾化學獎昨傍晚5時45分揭曉，美國化學家貝爾托西 (Carolyn R. Bertozzi)、丹麥梅爾達爾（Morten Meldal）、美國化學家夏普萊斯（K. Barry Sharpless）一起獲得這項殊榮。而中研院前院長翁啟惠先前雖然也是熱門人選之一，但仍沒有得到該獎項。

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中研院生物化學研究所研究員林俊宏表示，夏普萊斯先前曾在2001年因不對稱催化反應，獲諾貝爾化學獎，在藥物化學的應用上有很大的貢獻，這次是二度獲獎。林俊宏解釋，今年諾貝爾化學頒給點擊化學，可以在生物系統上選擇性的標定特定分子，除此之外，點擊化學能夠在短時間內產生很大的分子資料庫，作為藥物篩選，對現在的藥物發展很重要。

林俊宏說，貝爾托西主要將點擊化學大量應用於生物系統上，她的另一貢獻是改良了夏普萊斯發展的點擊化學（反應使用銅做催化，在常溫常壓下，可得到相當高的產率，只是難免仍有些缺點，例如銅及銅離子對生物具有毒性），貝爾托西增強反應性，在沒有銅存在下仍可進行點擊化學反應。

▲▼今年諾貝爾化學獎得主之一的美國化學家夏普萊斯，2001年就獲得諾貝爾化學獎，2016年曾來台並到薇閣中小學演講。（圖／北市教育局提供）

▲今年諾貝爾化學獎得主之一的夏普萊斯，2001年就獲得諾貝爾化學獎，2016年曾來台並到薇閣中小學演講。（圖／北市教育局提供）

今年3名獲得諾貝爾化學獎的得主中，以夏普萊斯和台灣淵源最深，現年81歲的夏普萊斯，2001年以「合成化學的不對稱氧化反應」，第一次獲得諾貝爾化學獎，也因卓越的研究表現，2006年受中研院邀請，發表「酵素的秘密生涯」專題演講。

此外，夏普萊斯2016年來台時，也參訪私立薇閣中小學，並於薇閣中學進行一場與高中生的對話，還藉由兩段有關大腦感知錯覺的影片來告訴學生，不要習慣於相信制式的思考方式，必須跳脫成見思考才能發現真相，而大師的分享、勉勵，給學生上了最寶貴一課。

林俊宏也曾修過夏普萊斯的課，他說，夏普萊斯對實驗非常狂熱，也非常平易近人，曾在家裡的車庫做化學實驗，不小心傷到自己眼睛，也很喜歡開玩笑，是一個好玩的科學家，而夏普里斯、貝爾托西都和中研院前院長翁啟惠也有交情，兩人都造訪過台灣。

▲▼今年諾貝爾化學獎得主之一的美國化學家夏普萊斯，2001年就獲得諾貝爾化學獎，2016年曾來台並到薇閣中小學演講。（圖／北市教育局提供）

▲美國化學家夏普萊斯，2001年就獲得諾貝爾化學獎，2016年曾來台並到薇閣中小學演講。（圖／北市教育局提供）

清大化學系教授陳建添就是夏普萊斯的學生之一，他說，在1994年到美國史格寶研究院在博士後研院時，曾受教於夏普萊斯，當時夏普萊斯曾透過一個小故事，鼓勵年輕人做研究時不要好高騖遠，針對一個特定想法或有興趣東西去深入瞭解，不要只做表面，這也是夏普萊斯成功的原因，而且一個人要拿到兩次諾貝爾獎很難，而且早在五年前就有學者預測夏普萊斯會得到第二次，所以今年得獎是眾望所歸。

這次三位諾貝爾化學獎得主之一、女性得主貝爾托西，也曾在2007年時應中研院化學所的陳長謙院士講座來台發表專題演講。

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