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梅花鹿半夜被狗追　一蹬跳過特斯拉...車主見刮痕搥心肝

記者許權毅／台中報導

梅花鹿被狗群夜襲！台中市龍井區龍新路一處小社區5日凌晨2時許，突然傳出騷動聲響，附近民眾早上出門才發現4台機車倒一排，盆栽東倒西歪，一台白色特斯拉上還有些許傷痕，查看監視器才發現是一隻野生梅花鹿半夜被3隻狗狗追，跑進社區內亂竄造成，還從特斯拉上方跳過，留下傷痕讓車主好心疼。烏日分局龍井分駐所表示，車主均表示不需要警方處理，因梅花鹿不屬於保育類，民眾有發現可撥1999通報。

▲▼台中傳出野生梅花鹿被狗群追逐，特斯拉遭刮傷。（圖／民眾提供）

▲台中龍井5日傳出野生梅花鹿半夜被狗群追逐，特斯拉遭刮傷。（圖／民眾提供）

民眾在臉書《龍井之鄉》發文表示，5日凌晨2時38分有一隻野生梅花鹿出現在龍新路上，監視器拍下梅花鹿從馬路上轉進一處小巷，後面有3隻狗狗緊追著，梅花鹿慌張地先撞上機車、盆栽，還跳過特斯拉的引擎蓋再跑走。

▲▼台中傳出野生梅花鹿被狗群追逐，特斯拉遭刮傷。（圖／民眾提供）

▲狗群追逐梅花鹿，跟進社區畫面都被監視器拍下。（圖／民眾提供）

附近住戶表示，昨日晚間確實有聽到一些聲響，聽到機車倒掉的「隆隆聲」，但不以為意，不料早上起來才看到機車怎麼倒一排，且都有輕微受損，旁邊的花盆也都倒掉破損，其中一台特斯拉則是引擎蓋上有些微損傷，上面也留下一點黃色痕跡。

▲▼台中傳出野生梅花鹿被狗群追逐，特斯拉遭刮傷。（圖／民眾提供）

▲梅花鹿跳過特斯拉時造成刮傷，讓車主好心痛。（圖／民眾提供）

住戶說住在這邊30多年，從來沒有看過梅花鹿；另名住戶則說，當時下來時已經沒有看到梅花鹿，但是有看到2、3隻狗狗，看到愛車受傷很心痛，不過車主均表示因為是野生動物，也不需要警方幫忙。

▲▼台中傳出野生梅花鹿被狗群追逐，特斯拉遭刮傷。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼特斯拉上面留下些許黃色痕跡與刮傷。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中傳出野生梅花鹿被狗群追逐，特斯拉遭刮傷。（圖／記者許權毅翻攝）


烏日分局龍井分駐所所長林柏豪表示，經查該地點附近並無養鹿場，研判應為野生梅花鹿，經詢問動保處表示，梅花鹿目前非屬於保育類，若民眾發現野生梅花鹿，可撥打1999通報動保處到場協助安置。

▲▼台中傳出野生梅花鹿被狗群追逐，特斯拉遭刮傷。（圖／民眾提供）

▲根據警方調查，附近並無養鹿場，研判為野生梅花鹿。（圖／民眾提供）

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