快訊／5縣市豪大雨特報！國慶連假「濕→乾」　下週低溫再掉5°C

▲5縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

未來一周天氣受到東北季風影響，桃園以北、東半部有局部短暫陣雨，尤其接近基隆、宜蘭地區雨勢會較明顯，國慶日後雨勢趨緩，不過又有一波冷空氣南下，下週二清晨低溫約20度，感受上會更涼冷。

今日受到東北季風影響，部分地區降雨明顯，中央氣象局發布豪大雨特報，宜蘭縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率，大臺北、花蓮山區及基隆北海岸有局部大雨，請注意坍方、落石及溪水暴漲。

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▲近幾日北部、東半部降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

氣象局預報員官欣平表示，明後天雨量最多，越接近基隆、宜蘭地區降雨時間越長，較遠離的地區如台北則不會整天有雨，新竹以南也不受影響，天氣多雲時晴，午後山區有局部短暫陣雨。

明後天宜蘭山區有局部大豪雨，宜蘭平地、花蓮、基隆、大台北山區可能有大雨或豪雨。週日以後雨量減少，不過宜蘭仍有大雨，尤其山區降雨量值較多。下週一以後各地降雨趨緩，迎風面北部、東北部偶爾飄雨。

溫度方面，雖受東北季風影響，不過不至於到很冷，中南部白天高溫仍有30到33度，早晚低溫24到25度，北台灣有下雨溫度略低，白天高溫25到29度，早晚低溫23到24度。下週一以後下一波冷空氣南下，週二清晨低溫僅20度，感受上更涼冷。