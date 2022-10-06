陸委會研議小三通復航　金門縣長楊鎮浯興奮：越快越好！

記者林名揚、翁子皓／金門報導

國境即將開放，金廈小三通復航與否也備受關注，陸委會主委邱太三今(6)日接受質詢時表示，小三通會挑個適當的節日開放，「過年」是開放「小三通」很好的時間點。對此，金門縣長楊鎮浯回應，金門已做好復航的相關準備工作，「希望過年復航，越快越好」。

▲▼陸委會規劃小三通復航，金門縣長楊鎮浯樂見其成，並希望越快越好。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯說，針對小三通的復航，在今年清明節時就以專案方式與陸委會達成共識，但因疫情復發，導致預定計劃被推延，對於邱太三主委今日表態，會挑個適當的節日開放小三通，而「過年是一個很好的時間點」，金門縣政府樂見其成，過年這個時間點雖然讓大家心裡有個底，但鄉親還是期待能越早開通越好，時間如能盡早確認，才好做行程安排。

楊鎮浯也說，有關小三通復航的防疫與交通問題，縣府都已做好準備，但復航的問題不是只有金門縣政府，還有兩岸對接的相關事務，所以越早確定才能做好相關的對接安排，也才能讓小三通復航更加順暢。

楊鎮浯呼籲，國境解封在即，「與病毒共存、恢復正常生活」已是我國當前的防疫政策，小三通同為國境大門，小三通政策不應區隔對待，務必隨國境同步開通，讓小三通常態復航，以解決離島居民的民生問題，讓離島產業永續發展。