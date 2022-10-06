南投某科大濺血！男大生遭嗆「輸贏啦」　持美工刀反擊劃傷同學

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

草屯某科技大學發生濺血事件！一群男大生在教室裡找另一名黑衣男學生麻煩，嗆聲「輸贏啦」、「給他死啦」、「衝三小啦」、「撞他啦」，原本黑衣男學生不予理會在滑手機，但收機被搶走後再也無法忍受，旁觀的學生還嘻笑「不要擋住拍攝視角」。

▲南投某科技大學爆發濺血衝突。（圖／翻攝「社會事新聞影音」）

找麻煩一夥人想將黑衣男學生拖出教室外，沒想到黑衣男學生拿起美工刀防衛反擊，劃傷其中一名對他施暴男同學的臉部，找麻煩一夥還在旁喊「打電話了啦」、「報警了啦」、「很兇耶」、「拿刀耶」。

該科大主秘說明，這起事件發生在今(6)日下午，起因是學生跟同學有碰撞引起口角產生爭執，後續發生自衛行為，在過程中不小心讓同學受傷，學校後續也請校安中心的人員以及通知學生家長送往醫院治療。孫立中指出，目前也對這位同學做訪談，後續也會請學校同仁對雙方做情緒管理上的輔導工作。

▲科大主祕說明，傷人的新生月前父親剛去世，可能造成情緒不穩，在走廊與一名二年級學長發生碰撞，未停下道歉致意即離開，引發學長不滿。（圖／記者高堂堯翻攝）

他指出，傷人的是五專部一年級新生，獨自從北部來中部念書，母親是外配，月前父親剛去世，可能造成情緒不穩，今天在走廊與一名二年級學長發生碰撞，未停下道歉致意即離開，引發學長不滿、撂人到班理論而爆發衝突，在揮臂自衛時不慎以美工刀刺傷學長臉部，校方立即通報119送醫治療後無大礙；傷人學弟目前由生活輔導組進行心理輔導中，其母已到校關切，受傷學長家長也到院探視兒子，校方將繼續居間協調溝通。

▲警方趕抵現場進行查訪並釐清案情。（圖／記者高堂堯翻攝）



草屯警分局副分局長丁元恆指出，目前並未接獲校方或是民眾報案，但在網路查獲後，立即派遣警力前往學校，針對相關的人員進行查訪並釐清案情，目前雙方均未提告，將連絡相關當事人到案說明，全案於案情釐清後依法偵辦。

▲警方說明目前雙方均未提告，將連絡相關當事人到案說明，全案於案情釐清後依法偵辦。（圖／記者高堂堯翻攝）