包裝公司轉型3月拿球場標案　竹市議員爆：7年得標124案超過2億

▲新竹市議員林彥甫今日在議會質詢，針對新竹市府標案廠商提出質疑。（圖／林彥甫提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市議員林彥甫今日總質詢針對新竹市政府過去8年的活動採購案做總檢驗，發現大型活動都由固定幾間廠商得標，還有新成立或剛轉型的廠商就拿下大案，質疑市府採購評選機制標準不一，要求改善。

林彥甫表示，先前研究承辦新竹市棒球場開幕活動的廠商，發現該廠商2016年7月才從包裝實業公司轉型做文化事業，同年10月就打敗其他資本額更高、經驗更豐富的廠商，拿下550萬的活動標案，且之後備受青睞，得標率高達89%，其中7成甚至是獨家得標。質疑，市府的採購標準究竟是鼓勵新廠商來競標，還是要重視實戰經驗，或是根本沒有統一標準，因廠商而異。

▲▼林彥甫質疑市府採購評選機制標準不一，要求改善。





林彥甫追查後發現，另外還有兩間承包大活動的廠商，得標率都超過9成。經比對地址、負責人後，發現3家廠商根本是同個團隊，所以從未同時出現在相同標案。

統計後發現，3間廠商 7 年來總共承包市府 124 個標案，幾乎包辦市府各大活動，包含感恩季、生活節、味市集等。這樣的情況，導致曾經同時參與投標的其他廠商，有高達 85 % 的廠商不再同時投，且最多只來投 3 次。林彥甫說，同樣是承包市府大型活動標案，同個團隊卻用3家分身公司來投標，明顯不合理，令人懷疑是否為了刻意掩人耳目。

▲▼林彥甫說，經比對地址、負責人後，發現3家廠商根本是同個團隊，所以從未同時出現在相同標案。

市府回應，一切採購案皆依政府採購法辦理，廠商由專業評選委員會評定，呼籲有心人士停止捕風捉影行為。

市府指出，採購程序皆依政府採購法規定執行，過程公平公正公開，廠商只要非「拒絕往來廠商」，且符合招標公告資格，皆可來投標，標案採用最有利標方式辦理，即由採購專業評選委員評選出優勝廠商，且採購過程皆經主計及政風單位依法監辦。

市府說明，評選委員會的成立及專家學者人數等相關規定，皆依據「採購評選委員會組織準則」及「採購評選委員會審議規則」辦理，其中組織準則第4條，本委員會置委員5人以上，由機關就具有與採購案相關專門知識之人員派兼或聘兼之，其中專家、學者人數不得少於三分之一。

依組織準則第7條，評選委員會之正副召集人，由機關首長或其授權人員指定機關內部人員擔任。另，依審議規則第9條，委員會會議應有委員總額二分之一以上出席，其決議應經出席委員過半數之同意行之。出席委員中之專家、學者人數應至少二人且不得少於出席人數之三分之一。

市府強調，機關辦理採購，採購過程需主計政風監辦，內部定期辦理稽核作業，採購過程皆依法辦理。

▲▼林彥甫認為，同個團隊用3家分身公司來投標， 7 年來總共承包市府 124 個標案，幾乎包辦市府各大活動，包含感恩季、生活節、味市集等，明顯不合理。

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