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社會 社會焦點 保障人權

高公局監視系統廠商「同畫面」混過關！　內鬼工程師15萬交保

▲▼ 士林地檢署外觀 。（圖／記者劉昌松攝）

▲高公局北區養護工程分局交通控制中心范姓工程師，涉嫌包庇得標廠商順利取得工程款 。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

高公局北區養護工程分局交通控制中心范姓工程師，涉嫌從2016年至2020年間包庇得標廠商勃斐科技工程公司，范明知廠商未做好國道閉路監視系統維護及後續擴充，更以不實資料魚目混珠4000多次，仍讓其順利取得工程款。士林地檢署20日兵發9路搜索，以被告身分帶回范姓工程師、樊姓負責人、陳姓女會計，全案朝利用職務機會詐取財物罪、業務登載不實偵辦，複訊諭令15、7萬交保。

士林地檢署、廉政署接獲檢舉，任職交通控制中心范姓工程師涉嫌從2016年起，未做好查核、驗收勃斐科技工程公司，明知該公司未做好承包範圍國道監視系統維護，竟睜一隻眼閉一眼，以此詐得5萬多元；2019、2020年勃斐科技工程公司又得標，期間，遭交控中心其他職員發現，該公司疑用不實資料繳交驗收，且多達4000多次，經調查揪出范姓工程師放水嫌疑，東窗事發後勃斐也未取得2019、2020年工程款。

▲▼午餐被偷調閱監視器察看犯人。（圖／翻攝自YouTube）

▲北區養護工程分局交通控制中心范姓工程師，未核實驗收廠商標案。（示意圖／翻攝自YouTube）

北區交通控制中心轄區從國道1號平面基隆至新竹系統、國道1號高架汐止端至楊梅、國道2號機場端至鶯歌系統、國道3號 基金至香山、國道3甲 台北至深坑、港西聯外道路、基金至西岸碼頭、南港聯絡道、國3線-環東快速公路，總管轄範圍約300.6公里。

檢方20日發動搜索勃斐科技工程公司、樊姓負責人住家等9處，以被告身分帶回范姓工程師、樊姓負責人、陳姓女會計，另約談8名證人到案釐清案情。

范姓工程師否認犯行，並辯稱，自己並不知道廠商都以同支監視器畫面回繳，認為自己也是無辜。檢方經漏夜偵訊，認為范姓工程師明知廠商以不實資料繳交，卻讓其蒙混驗收過關，認3名被告涉犯利用職務機會詐取財物罪、業務登載不實等罪嫌重大，但無羈押之必要，分別諭知范姓工程師15萬、樊姓負責人7萬、陳姓女會計限制住居，其餘證人請回。

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