徐巧芯揭《放言》4年拿逾870萬標案　轟周玉蔻：當惡毒側翼領黨錢

▲周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對資深媒體人周玉蔻在節目上談論台中北屯太原段土地爭議，國民黨北市議員徐巧芯開嗆是「妖言惑眾」，若有問題，也是前台中市長林佳龍把地賣太便宜，恐有圖利之嫌。徐更指周玉蔻創辦的《放言科技傳媒》，4年來接了逾870萬的政府標案，其中包括林佳龍任交通部長時期的資金，瞎扯老半天、灌大家迷湯，就是要領黨的零用錢。

徐巧芯12日在臉書開門見山寫道，「周玉蔻零用錢大公開！嗯哼姊四年領納稅人八百七十萬，新台幣真香！」徐表示，法院認證惡毒至極的側翼周玉蔻顯然沒有打算讓任何人歲月靜好，台中補選結束後持續妖言惑眾，只是攻擊標的轉往台中市長盧秀燕而已。

「看那個節目真是會辣壞我的眼睛，其實他們在胡扯的事情很單純。」徐巧芯指出，事實是，2014年前台中市長胡志強規畫了一塊社宅用地，叫做「北屯太原段」，到了2016林佳龍上任以後，把土地切割，分兩部分處理，沒把它拿來做社宅用，林自己以每坪19萬的價格賣給總太建設；盧秀燕上任以後把剩下的一半，以每坪33萬賣出，而社會住宅搬到西屯，戶數還比原本規劃的更多。

徐巧芯說，這件事就是這麼簡單，真要有問題也是林佳龍賣地賣這麼便宜，是不是有圖利之嫌？側翼想當然爾不會討論這個，直接栽贓甩鍋給盧秀燕，畢竟惡毒側翼的公司有收過林佳龍在擔任交通部長時的錢。明明一翻兩瞪眼的事，都還可以瞎扯老半天，就是要把大家拉進流沙裡面灌迷湯。

徐巧芯再指，為什麼嗯哼姊好人不當，要這麼惡毒當側翼，每天在電視上嗯哼嗯哼呢？原因很簡單，就是要持續領黨的零用錢。《放言科技傳媒》4年來的政府標案總共870萬6千元，平均蔡政府每年都會擠出約兩百萬放側翼公司口袋，保平安。

徐巧芯舉「特別好笑」的兩標案為例，國發會委託周玉蔻「後疫情時代重大政策宣傳」，但周懂什麼防疫政策？除了不知道哪裡來的管道每天洩政府的密（衛福部長陳時中卻不敢查她），讓陳時中狂上她廣播以外，她會宣傳什麼防疫政策？

「另外一個更促咪，『發展具特色之流行音樂故事館先期調查計畫』，嗯哼姊什麼時候又、又、又懂流行音樂啦？」徐巧芯批，一個毫無專業的造謠媒體人，每天爽接標案做一些自己也不懂的事，拿的都是納稅人繳的錢，每年領黨兩百萬來零用，能不把「極端惡毒的側翼」工作做好嗎？而且周的「大金主」就這麼巧，跟我們高雄暖暖市一樣，都是台電、中油這些國營事業單位欸。

下為徐巧芯根據「政府電子採購網」，羅列《放言科技傳媒》4年來得標的政府標案：

110標案（總額：204萬4千元）



110/11/12：台灣中油股份有限公司；得標金額45萬元。

110/06/10：台灣電力股份有限公司；得標金額54萬6千元。

110/03/04：交通部道安會；得標金額9萬8千元。

110/04/13：文化部「發展具特色之流行音樂故事館先期調查計畫」委託研究藝文採購案；得標金額95萬元。



109標案（總額：245萬3千元）

109/12/30：內政部「國民身分證資訊安全強化推廣採購案」；得標金額49萬9千元。

109/07/31：國發會「後疫情時代重大政策廣宣委託辦理案」；得標金額50萬元。

109/03/26：台電；得標金額 50萬4千元。

109/03/12：內政部營建署「109年公益出租人網路小型平台媒體宣導案」；得標金額95萬元。



108標案（總額：108萬8500元)



108/10/31：台灣中油；得標金額50萬元。

108/10/08：高雄市新聞局；得標金額9萬5千元。

108/05/28：台電；得標金額49萬3500元。



107標案（總額：312萬500元）

107/12/04：台灣中油；得標金額42萬元。

107/10/25：嘉義縣政府；得標金額30萬元。

107/09/19：屏東縣政府；得標金額33萬8千元

107/09/19：台電；得標金額47萬2500元。

107/09/13：宜蘭縣政府；得標金額69萬元。

107/09/06：基隆市政府；得標金額60萬元。

107/05/25：高雄市新聞局；得標金額30萬元。