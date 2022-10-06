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推動台東縣智慧城市　綠島高精度圖資暨3D實景建模成果今發表

▲綠島高精度圖資暨3D實景建模成果發表會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲綠島高精度圖資暨3D實景建模成果發表會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動台東縣智慧城市目標，加速數位基本圖資資料庫的建置，並提升行政效率，台東縣政府6日舉辦「零距離探索太平洋上的數位雙星 萬呎高空下的『台東藍』-綠島高精度圖資暨3D實景建模成果發表會」，展示綠島高解析數值地形、高精度的三維實景建模建置成果。

副縣長王志輝表示，綠島、蘭嶼等離島因限於海洋阻隔地理隔閡及天候影響致交通不便，以至於基礎或公共建設不足，而且建設發展規劃所需之基本圖資不符時宜致整合運用困難。故繼2年前縣府舉辦「蘭嶼高精度數值地形圖、3D模型成果發表會」，希望藉由航空測量及3D建模技術建置高精度、高品質的圖資來降低城鄉數位落差並作為各級機關為蘭嶼擘劃未來藍圖之用，成為全台第1個擁有精緻3D模型的離島之後，縣府持續努力精進，在離島建設基金中爭取經費，舉辦「綠島鄉高精度數值地形圖精進暨3D數值實景建模測製計畫」。以先進之航空攝影及空載光達技術，優規建置了綠島高解析度網格間距0.5m數值地形模型、6cm高解析正射影像及全島3D實景建模模型提供各界使用。

▲綠島高精度圖資暨3D實景建模成果發表會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

地政處進一步說明，此案採用全世界最大像幅、像素計9億畫素的傾斜相機執行全島航拍，建置全島建物LOD2等級的三維模型，更挑選了綠島燈塔、燈塔園區、遊客中心、人權紀念公園、國家人權博物館、人權文化園區-八卦樓、中正堂、公館國小、綠島鄉公所、綠島免稅商店等10處重要地標以LOD3等級之精緻建模。相關數值地形圖資、3D模型的成果皆可輔助各界應用於地籍測量、觀光導覽、土地開發、災害防治、淹水模擬等多用途。

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