台東成功分局新建員警待勤室啟用　今年投入1400萬更新車輛

▲成功分局本部新建員警待勤室今啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局6日舉行成功分局本部新建員警待勤室啟用典禮，縣長饒慶鈴親臨主持並表示，近年除持續規劃警察局所屬各單位老舊廳舍、員警待勤室重建工程外，從109年起每年調升員警超勤津貼500元，至今年已達到1萬3,500元，今年度也投入約1,400萬元經費更新警用車輛，期盼同仁在治安、交通工作持續有亮眼表現，讓「好治安」成為台東縣優良品牌。

饒慶鈴表示，自109年起陸續完成台東分局與中興派出所、關山分局瑞豐派出所等廳舍新(重)建工程等，提供警察同仁良好的值勤環境及待勤空間，成功分局除分局本部待勤室外，縣府也在消防局成功大隊東河、長濱2分隊待勤室竣工時，特別規劃專用樓層提供成功分局員警使用。

台東縣警察局指出，全新的成功分局本部待勤室共3層樓，建築面積1652.91平方公尺，總樓地板面積達543.21平方公尺，配置1、2樓男警待勤室12間、3樓女警待勤室6間。以妥適的室內空間規劃、採光通風良好且新穎的待勤室，取代年久失修老舊宿舍，提供員警安全、舒適的休息空間，提振基層工作士氣，期望為警察工作注入新的活力，也提供民眾更好的服務。