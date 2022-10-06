　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

避免漁民無冰可用　立委協助爭取987萬...補助新港區漁會設備更新

▲劉櫂豪協助爭取987萬元補助新港區漁會製冰廠補強及設備更新。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲新港區漁會製冰廠補強及設備更新，漁業署補助987萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新港區漁會製冰廠為東部海域重要漁業設施，為避免漁民無冰可用，立委劉櫂豪協助新港區漁會向漁業署爭取補助987萬元，進行「台東縣新港區漁會製冰廠緊急安全臨時性補強工程及製冰冷凍設備汰舊更新計畫」，後續另研議爭取新建製冰廠，盼能提升漁民作業量能，增加產值，促進當地漁業發展。

劉櫂豪說明，成功鎮新港漁港為東部海域重要漁業基地，而製冰廠為漁民作業漁獲保鮮最重要的設施，新港漁會製冰廠自86年起造至今約26年，設備受海風侵襲，牆面結構等經強震，已嚴重影響製冰效率及安全，尤其目前製冰廠房設於2樓，1樓為冷凍庫，製冰廠結構經評估無法長期支撐2樓製冰水池重量，新港區漁會已規劃研議另新建製冰廠，以確保後續的營運量能，惟現階段考量漁民用冰需求不能中斷，因此先提報製冰廠補強及更新設備計畫，方能確保在新廠房建好前能繼續作業，保障漁業產值。

劉櫂豪說明，新港區漁會擬定「台東縣新港區漁會製冰廠緊急安全臨時性補強工程及製冰冷凍設備汰舊更新計畫」，總經費1604萬4千元，劉櫂豪協助爭取漁業署補助987萬元。後續亦將持續協助新港區漁會繼續向漁業署提報製冰廠新建計畫，再爭取漁業署協助，而此次更新汰舊之製冰設備也將移轉至新製冰廠，讓營運量能不中斷。

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
U23／中華隊正選名單出爐　14位職棒球員助陣
8點檔女神「腋下突長黑痣」恐癌變！　醫急警告快切除
墨西哥市長遇襲亡！市政廳遭血洗18死　滿地屍體
快訊／陸軍航特部直升機疑機件故障　迫降鹿耳門聖母廟
LIVE／登山女神爸槓正宮！金主170萬是她的　孫生女友曖昧
《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」　前輩開6砲怒轟
鏡子反射！網美直播「脫穿性感黑裙」全都露　遭備份瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

發包王八卡業務...對方拿錢不辦事！火爆男三重汽旅開槍

台中走10km到草屯！　「我住台灣」醉男跳宮廟許願池洗澡...這下糗了

快訊／陸軍航特部直升機疑機件故障　迫降台南鹿耳門聖母廟

對建商連開3槍！槍手「奔跑投案」畫面曝...台東北上埋伏一周動手

人妻賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見雙人床上血跡更崩潰

避免漁民無冰可用　立委協助爭取987萬...補助新港區漁會設備更新

稱妻快死了！他偷吃前女友　被抓包喊「我6、70歲了怎會有小三」

五分埔傳奇之女被疑抄襲　「閨蜜朋友也歸me」控網友誹謗結果曝

台中男酒駕撞3貼騎士！1家3口摔噴倒地　母急抱3歲女看傷勢

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

搞威貓霸占浴室不給媽洗澡　躺地耍賴還頂嘴：我先來的

失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

發包王八卡業務...對方拿錢不辦事！火爆男三重汽旅開槍

台中走10km到草屯！　「我住台灣」醉男跳宮廟許願池洗澡...這下糗了

快訊／陸軍航特部直升機疑機件故障　迫降台南鹿耳門聖母廟

對建商連開3槍！槍手「奔跑投案」畫面曝...台東北上埋伏一周動手

人妻賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見雙人床上血跡更崩潰

避免漁民無冰可用　立委協助爭取987萬...補助新港區漁會設備更新

稱妻快死了！他偷吃前女友　被抓包喊「我6、70歲了怎會有小三」

五分埔傳奇之女被疑抄襲　「閨蜜朋友也歸me」控網友誹謗結果曝

台中男酒駕撞3貼騎士！1家3口摔噴倒地　母急抱3歲女看傷勢

置物櫃「染血手提袋」發現9歲女童屍體　被爸媽關地下室抽搐慘死

桃園人又吃得到！添好運重回桃園地區　預計進駐火車站前商圈

親哥轉貼高虹安特權入北一女？　鄭運鵬：尊重言論自由

韓團訪台延期+1！AB6IX開演前1個月喊卡　主辦忍痛：明年2月再見

搶1100萬！大樂透中秋加碼明最後一天　中獎攻略一次看

失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

新光三越周年慶開跑「原子少年吸客」　總座吳昕陽首度親自迎賓

資料中心硬體前景佳　外資首評嘉澤、金像電雙喊「加碼」

社會熱門新聞

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

女大生宿舍大戰小男友28次　懷孕稱被性侵

你睡我每天5千　人夫欠167萬元！正宮怒吉

中友電梯「15F直墜B5」！民嚇傻

登山女神約泡金主！　正宮深夜控曾格爾：嗲邀開房募款

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神約泡金主！　正宮1262字揭曾格爾心機

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍倒地

登山女神名嘴爸出聲了　嗆正宮捏造毀他女兒

台南警取締違規「抓到法官妻」　夫怒到場理論

驚抄色情養生館　爆乳熟女哀：只求一頓溫飽

更多熱門

相關新聞

貨運業被罰12萬擺爛　扣押公司存款火速繳清

貨運業被罰12萬擺爛　扣押公司存款火速繳清

屏東市一家貨運公司去年3月初載運一卡車的禽畜糞，行經臺東縣鹿野鄉時，被臺東縣環保局攔查並當場抽檢，發現司機未隨車攜帶相關運送證明文件供查核，遂依廢棄物清理法對公司處以12萬元罰鍰，公司拒之不理。屏東執行分署受理執行，對方允諾每月匯款1萬元繳罰單，事後卻黃牛，執行人員凍結其銀行存款，他始知事態嚴重，捧著現金到署一次繳清。

領先全台！台東22所國中推創業社團

領先全台！台東22所國中推創業社團

「來趣鹿野低碳旅遊」最終場網路報名

「來趣鹿野低碳旅遊」最終場網路報名

全民運10／8嘉義開幕　台東副縣長王志輝授旗

全民運10／8嘉義開幕　台東副縣長王志輝授旗

「南迴30 便捷舒適」紀念套票台東專賣

「南迴30 便捷舒適」紀念套票台東專賣

關鍵字：

新港 漁會 台東

讀者迴響

熱門新聞

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

登山女神為何要約泡換贊助？他親解「超燒錢內幕」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

快訊／原子少年成員「侵犯未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

民眾黨最美發言人！網驚：這可以出道了

阿基師「消失螢光幕2年」近況曝！

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面