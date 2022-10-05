貨運業未帶運送證明文件被罰12萬擺爛　扣押公司存款火速繳清

▲貨車載運禽畜糞未帶證明文件被罰 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一家貨運公司去年3月初載運一卡車的禽畜糞，行經臺東縣鹿野鄉時，被臺東縣環保局攔查並當場抽檢，發現司機未隨車攜帶相關運送證明文件供查核，遂依廢棄物清理法對公司處以12萬元罰鍰，公司拒之不理。屏東執行分署受理執行，對方允諾每月匯款1萬元繳罰單，事後卻黃牛，執行人員凍結其銀行存款，他始知事態嚴重，捧著現金到署一次繳清。

屏東執行分署表示，生禽畜糞是指未完全腐熟的雞豬糞，因為含氮量高，農民種植釋迦等作物時習慣用來作為肥料，卻也同時會造成蚊蠅滋生並產生惡臭，影響鄰近住家生活環境品質，故依照縣府公布的標準流程，業者應先腐熟發酵後，再依規定申請「清運遞送聯單」，司機在運送過程中則須攜帶該聯單作為證明文件，違者最高可裁罰30萬元。

這件違規時卡車上的禽畜糞共250包、每包35公斤，總重量高達8.75公噸，被查獲時司機雖有攜帶遞送聯單，但聯單上所載縣府承辦人開單日期距離該次載運日間隔太久，顯然非當次的運送證明文件，遂被認定未隨車攜帶聯單。

屏東分署表示，運輸業界多有靠行情事，然而靠行司機有相關交通違規及行政罰鍰罰單產生時，如係以公司為開罰對象，案件一旦移送到分署執行，分署可執行被靠行公司的財產及所得，亦即分署可扣押公司的應收帳款或查封公司名下車輛，近期亦有其他交通公司在國道上超重被罰20餘萬元，司機繳了幾期分期款不再續繳，經分署扣押公司存款才趕緊繳清的案例。分署呼籲不論是交通公司或司機，皆應遵守各項法規，以免行為人司機或公司財產被開罰追繳。