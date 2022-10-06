喊話蔡英文！馬英九提國慶2呼籲　「國名什麼時候改為台灣了？」

▲馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

雙十國慶即將到來，前總統馬英九今（6）日在臉書上提出兩點呼籲，要求總統蔡英文在國慶大會上，闡明中華民國憲法，釐清我們與大陸的關係；並要求總統府不以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶英文名稱，我國國名什麼時候從「中華民國」改為「台灣」了呢？大會應用「中華民國國慶日（Republic of China National Day）」才對。

馬英九在臉書上指出，身為第十二、十三任中華民國總統，任內八次出席中華民國國慶大典，對今年的國慶大典，他有兩個重要呼籲，誠摯希望蔡英文與國慶籌備委員會主委、立法院長游錫堃審慎參酌。

馬英九提出第一個呼籲，請蔡英文在中華民國國慶大會上，闡明中華民國《憲法》，釐清我們與大陸的關係，是「互不承認主權，互不否認治權」，絕非兩個國家，如此兩岸關係才能和平穩定向前邁進。去年國慶日她說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是明顯錯誤界定我們與大陸的關係，也違反了中華民國《憲法》與蔡總統上任時的承諾。

馬英九指出，去年國慶日蔡英文說了這段話，引發國內的爭論與大陸的強烈批評，認定是「新兩國論」。他在第一時間媒體詢問時就說明過，這句話是違憲的。因為我國《憲法增修條文》第十一條明文規定：「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別的規定。」這表示我國國土包括自由地區與大陸地區兩部分。

馬英九說明，《憲法增修條文》確定了大方向，詳細說明則規定在《台灣地區與大陸地區人民關係條例》中。該條例第二條規定，本條例用詞，定義如下，「一、臺灣地區；指臺灣、澎湖，金門、馬祖及政府統治權所及的其他地區。二、大陸地區，指臺灣地區以外之中華民國領土。」顯然不論在《憲法》上或法律上，大陸地區雖非我政府統治權所及，但仍然是我國的領土。

馬英九認為，在大陸1982年的《憲法》前言中，也把台灣列為「大陸不可分割的神聖領土」。在這種情況下，高喊台陸雙方互不隸屬，不但不現實，而且是違反現實的。除了自我麻痺與陶醉（網友稱為「自嗨」）外，沒有任何實質意義，反而引起海內外有識之士擔憂，認為是「新兩國論」的挑釁。在兩岸關係近年急速惡化引起兵兇戰危憂慮的此刻，為什麼我們非做不可呢？就是為了要刺激大陸嗎？

馬英九提出第二個呼籲，請總統府在慶祝大會的看板與發給中外貴賓的資料中，不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱，這是他所知政府過去從未使用過的名稱。也請國慶籌備委員會亡羊補牢，這幾天能儘速修正。

馬英九說，我國的國名什麼時候從「中華民國」改為「臺灣」了呢？我們的《憲法》修正了嗎？我們的所有官方文書改變國名了嗎？都沒有。大會當然應該繼續用「中華民國國慶日（Republic of China National Day）」才對。這樣「偷渡」「台灣獨立」創造的想像空間，除了讓綠營的朋友「自嗨」以外，又還有什麼實質意義呢？

馬英九再說，這又是另一個讓人感到不合理又不安心的作法，除了遂行蔡英文政府不明所以的意識型態之外，他看不出哪一點對台灣人民、對台海情勢、台灣的安全繁榮有任何幫助。

馬英九表示，再過幾天，就是民國111年的國慶日了，前幾天他收到了總統府前慶祝大會的邀請函，跟過去一樣，他一定會親自出席。今年國慶日不同往年的是，我們的民眾更需要堅定的國家認同，以及更和平穩定的兩岸情勢。他要鄭重向蔡英文與游錫堃呼籲，慎重思考他的建議，稍作更張，現在還來得及。

