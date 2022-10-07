挨轟「荒唐」！馬英九再回擊　蔡英文到處寫台灣國慶「非常不正當」

▲蔣萬安、馬英九出席高揚凱競總成立大會。（圖／高揚凱競辦提供）



記者崔至雲／台北報導

前總統馬英九昨日在臉書上呼籲總統蔡英文不要把國慶日的英文翻譯為「Taiwan National Day台灣國慶日」，行政院長蘇貞昌批馬「對台灣這麼沒感情，讓人覺得荒唐」，馬英九7日再回擊，「中華民國總統到處寫台灣國慶，這非常不正當」。

馬英九提出兩點呼籲，要求蔡英文在國慶大會上，闡明中華民國憲法，釐清我們與大陸的關係；並要求總統府不再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶英文名稱，我國國名什麼時候從「中華民國」改為「台灣」了呢？大會應用「中華民國國慶日（Republic of China National Day）」才對。

馬英九今日參加北市議員參選人高揚凱選總部成立大會時致詞則再次提到，這兩天想到去年參加國慶，大會的看板和給國內外貴賓的資料，故意寫Taiwan National Day台灣國慶日，蔡英文致詞說中華民國和中華人民共和國互不隸屬，「總統怎麼可以講這個話？」我們的國土包括大陸，因為《憲法》和兩岸人民關係條例都這樣規定，這講破嘴都沒有用。

馬英九進一步指出，蔡英文找前衛福部長陳時中來選台北市長，但他防疫成績實在不能看，還敢給自己打成績85分，可是彭博新聞社對各國防疫的評價，「53國家中我們排名51」這叫85分嗎？這樣的人要選他，實在覺得可怕，若連這樣的人都可以當選的話，「把台北市民當什麼啊」。

最後，馬英九表示，這場選舉之所以重要，這次國民黨能贏，兩年後在總統選舉才能贏，不換政府是不能救台灣的，所以從地方選舉開始，要讓高揚凱當選、讓蔣萬安當選，一步步拿回政權，不是為了爭權奪利，而是為了救台灣。