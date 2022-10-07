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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九籲國慶別用台灣　綠委勸勿「逢台必反」：怎麼比中共先跳腳？

▲台北市議員參選人張斯綱競選總部成立大會，前總統馬英九出席站台力挺 。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

一年一度的國慶大典將在下周登場，前總統馬英九呼籲，總統府看板別再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶英文名稱。對此，立委羅致政7日表示，不論是中華民國台灣、中華民國、台灣，不論是稱呼也好認同也好，已經是共識，「國民黨不要逢台必反，中共還沒跳，國民黨、馬英九先跳。」

馬英九提出對今年國慶大典「兩個呼籲」，第一，籲總統蔡英文釐清我國與大陸是「互不承認主權，互不否認治權」的關係，絕非兩個國家；第二，籲總統府看板別再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶英文名稱，過去政府從未使用此名稱。

對此，羅致政表示，希望馬英九、國民黨政治人物不要看到台灣就跳起來，不論是中華民國台灣、中華民國、台灣，稱呼也好認同也好已經是共識了，國慶日值得大家歡慶，國民黨不要故意製造紛擾、不要逢台必反，中共還沒跳，國民黨、馬英九先跳。

對於馬英九說法，蘇貞昌批評，一輩子吃台灣米、喝台灣水，坐高官領厚祿，「對台灣這麼沒感情，也真是讓人刮目相看，讓人覺得荒唐」。

蘇貞昌指出，國外訪團來訪都稱呼台灣，要跟中國在世界上區隔，講台灣才能聽得懂，「自己講中國，人家反而中華民國跟中國會混淆」，所以講台灣國慶日、中華民國國慶日，都是沒有錯，世界更清楚，不要自己對台沒感情還要批評別人。

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