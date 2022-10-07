「橘色惡魔」參訪總統府遇蔡英文！　嗨喊：回去跟朋友炫耀

▲日本京都橘高校吹奏樂部著正裝進入總統府。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會，下同）

記者詹宜庭／台北報導

有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部6日抵台，預計在下周國慶大會中演出。日本台灣交流協會7日表示，橘高校學生今日參觀總統府時，看到總統蔡英文驚喜現身令她們興奮不已，「過去只能在電視新聞上看到的人物竟然就出現在眼前」，紛紛說要回去跟朋友炫耀。

日台交流協會7日透過臉書貼文表示，日本橘高校師生遠道而來要在總統府前展現精湛演出了，怎麼可以沒進去總統府裡看一看？這次橘高校被特別招待至總統府參觀，一進去典雅又不失莊重的大廳就讓學生們讚嘆不已，紛紛拿起手機自拍。隨著導覽人員更進一步解說，對建築物由古至今鉅細靡遺的介紹，百年建築的時光隧道讓師生們對台灣的認識更加深刻。

日台交流協會透露，在行前他們便幫學生們惡補「台灣小知識」，有學生十分訝異台灣女性在職場上發展及從政比率之高，並且現任總統也是女性一事。學生們參觀途中驚見蔡英文現身令她們興奮不已，「過去只能在電視新聞上看到的人物竟然出現眼前，學生們紛紛說要回去跟朋友炫耀。」日台交流協會補充，橘高校學生在總統府的時光讓學生收穫滿滿，也期待國慶慶祝大會預演上大家的表現。

京都橘高校吹奏部在日本擁有超高人氣，曾創下YouTube影片破4000萬人次觀看紀錄，不僅是日本管樂大賽多次獲得金獎的常勝軍，也常受邀赴國外演出；且由於橘高校吹奏樂部的特殊表演方式，給人帶來相當歡樂愉快的氣氛，因而獲封「橘色惡魔」的稱號。

▼日本京都橘高校吹奏部被稱為「橘色惡魔」的由來 。（圖／翻攝中華文化總會臉書，點圖放大）