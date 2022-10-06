傳台南文旦滯消　農友表示並無此事　市府：深表遺憾

▲針對媒體報導「台南文旦滯銷，選情像進冷凍庫」，台南市農業局及區公所查訪現況後緊急澄清與事實不符，市府深表遺憾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有平面媒體報導「台南文旦滯銷，選情像進冷凍庫」，台南市農業局及區公所查訪現況後緊急澄清，新聞內容與事實不符，陳姓農友家人表示「並無此事」，市府對此表示遺憾。

有媒體報導「台南文旦滯銷 選情像進冷凍庫」，農業局指出，報導內農友郭新聰所經營之聰果園/聰添文旦，於中秋節前９月8日即已於其臉書貼出文旦已全部完售之貼文，且麻豆區公所到場實地瞭解，現場亦無報導所稱之存貨，報載滯銷情形與實際狀況顯有不符；另依農糧署回應資料，今年度郭姓果農亦已繳大果至麻豆農會，大果也無滯銷情形，對於不實報導市府深感遺憾。





市府表示，雖今年文旦銷售期短，但農業局已與農委會及農會規劃數項行銷方案，且進行大果收購，各項方案總計銷售逾172萬台斤，依台南市兩處主要產區麻豆區農會與下營區農會之回報，今年市場規格內果品需求量大，甚至無法足額供應，中秋前農會即已停止接受訂購，而節後收購的大果與一般送禮或食用之果品不同，外界將兩者歸為同性質之果品，應係誤解。

據了解，陳姓農友家屬也表示，並無文旦滯銷情形，他們也不明白為何會出現此一報導，區公所及農業單位有來關心，但事實就是如此。