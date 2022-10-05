德國國會友台小組參訪台南　黃偉哲歡迎國際挺台好夥伴來交流

▲「德國友台小組」5日來到台南，除了造訪南科之外，也在市府安排下參訪了多處安平古蹟，黃偉哲市長特別率戴謙副市長、觀光旅遊局郭貞慧局長、民政局姜淋煌局長歡迎訪賓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

屢在德國國會為台發聲的「德國友台小組」於2日抵台後，已拜會蔡英文總統等高層政要，5日訪團特別來到台南，除了造訪南科之外，也在市府安排下參訪了多處安平古蹟，而黃偉哲市長特別抽空，率戴謙副市長、觀光旅遊局郭貞慧局長、民政局姜淋煌局長歡迎訪賓。

黃偉哲市長表示，台南很榮幸能夠接待支持台灣的國際夥伴，期望透過台德間的經貿、外交及文化交流，持續深化雙邊關係。黃偉哲並表示，台南除了擁有南科、沙崙等科技聚落外，也以文化、觀光、美食聞名，他說台南即將在2024年迎來400年，他邀請外賓屆時再訪台南，希望他們來趟深度旅遊，感受台南好山好水與美食小吃。

黃偉哲市長更指出，訪團今天參訪的安平正是台灣歷史的起點，台南在台灣的歷史文化上擁有舉足輕重的地位，尤其今年米其林首度將台南納入評比城市，台南共有44家美食獲得必比登推介或者評審推薦，期待外賓有機會多多體驗台南的魅力。

訪團今日走訪了安平古堡及安平天后宮等景點，並以步行方式體驗了安平巷弄及特有的劍獅文化。訪團表示台南的廟宇文化對來自歐洲的他們而言相當特別，他們除了對籤詩特別有興趣外，還主動提出希望有機會再多看看不同的廟宇建築。

德國國會友台小組由主席魏爾胥(Klaus-Peter Willsch)親自率領跨越朝野各黨的5位友台小組副主席赴台訪問，這是魏爾胥第5次訪台，也是自疫情爆發以來德國第一個正式來訪台灣的官方訪問團。訪團除了台北拜會行程外，更特地南下參訪與市長會晤，並參訪台南科學園區、安平古堡等。