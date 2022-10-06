台南2車路口猛撞！「車頭變形爛毀」1男頭部受傷送醫

▲台南安明路二段與郡安路六段路口昨夜發生車禍，2車車頭均爛毀。（圖／記者林悅翻攝，下同）
記者林悅、莊智勝／台南報導
台南警方昨(5日)晚間8時22分許接獲報案，安明路二段與郡安路六段路口發生一起車禍，吳姓女子(53歲)駕駛白色自小客車沿著安明路南行，至路口時與欲從郡安路左轉、駕駛灰色轎車的黃男(29歲)發生碰撞，由於撞擊力道強大，導致雙方車頭均嚴重毀損，幸車內皆無乘客，吳女並未受傷，而黃男則是頭部擦傷送往永康奇美醫院，意識清楚，無生命危險。詳細事故原因還有待進一步調查釐清。
▲台南安明路二段與郡安路六段路口昨夜發生車禍，2車車頭均爛毀。（圖／記者林悅翻攝，下同）
記者林悅、莊智勝／台南報導
台南警方昨(5日)晚間8時22分許接獲報案，安明路二段與郡安路六段路口發生一起車禍，吳姓女子(53歲)駕駛白色自小客車沿著安明路南行，至路口時與欲從郡安路左轉、駕駛灰色轎車的黃男(29歲)發生碰撞，由於撞擊力道強大，導致雙方車頭均嚴重毀損，幸車內皆無乘客，吳女並未受傷，而黃男則是頭部擦傷送往永康奇美醫院，意識清楚，無生命危險。詳細事故原因還有待進一步調查釐清。
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