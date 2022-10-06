台南2車路口猛撞！「車頭變形爛毀」1男頭部受傷送醫

台南市警四分局4日晚間會同交警執行交通聯合稽查勤務，發現一輛機車違規改裝LED燈，立即將其攔下，並針對騎士邱姓婦人開出900元罰單；邱婦當下打電話向擔任法官的丈夫抱怨，丈夫立刻趕抵現場並與員警理論，還一度不悅地要求帶隊警官出面。案經媒體報導後，警方出面緩頰，車主及其親友未有侮辱公署或妨害勤務行為；但台南地院稍早指出，後續將了解是否是本院法官，並啟動自律委員會展開調查。