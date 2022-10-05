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台南辦「我心目中的米其林」票選　在地人吐心聲：先處理好1問題

▲▼台南美食小吃，阿松割包、富盛號碗粿、金得春捲、江水號、阿村牛肉湯、小豪洲沙茶鍋。（圖／讀者授權提供）

▲台南小吃深受遊客喜愛。（圖／讀者授權提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

有著「美食之都」的台南在2022「米其林指南」未摘星，引起網友討論。對此，台南市10月舉辦「我心目中的米其林」，讓網友票選30處市集及50個攤位，藉此挖掘在地的特色美食。然而，此活動曝光後，在地人看法卻非常兩極。

台南市政府指出，10月1日推出「台南樂活市集名攤超星海選－我心中的米其林」網路票選活動，邀請網友票選排隊名店、美食部落客推薦等推薦的30處市集及50個攤位，讓大家從各方面進行評比，還可以把好店收進口袋名單，且參加投票還可以抽超商禮券、菜市場商品兌換券及台南菜場地圖限量T恤等好禮。

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對此，台南在地粉專「台南式」表示，他不懂台南市政府舉辦這活動的意義為何，認為台南市府應該先把在地人認為該改善的交通處理好，「真的看不懂到底在幹嘛，整天吃吃喝喝跑行程辦活動，這就是市長心目中的台南嗎？」「高雄兩年得到的建設看來是要整整超越台南八年」。

▲▼台南辦「我心目中的米其林」票選　在地人曝心聲：先處理好1問題。（圖／翻攝台南式）

▲「台南式」認為，台南應該先把交通問題處理好。（圖／翻攝台南式）

網友看完紛紛留言，「這篇完全說中台南人的心聲」、「先把交通處理好吧，路上到處都要閃違停跟三寶」、「台南的路沒有一條是平整好騎的，我機車的外殼都鬆散了」、「協辦單位：國稅局」、「能不能做一點跟『吃』沒有關係的實事？」、「先處理好交通和路面的問題，吃從來不是台南人需要煩惱的事」。

但也有人說，「有啊，店家生意變好」、「答案當然只有一個~就是巷子那家」、「台南人要團結起來，絕不拿出口袋名單」、「台南吃的已經很有名了，各有自己喜歡的，都是台南的米其林，要有新的建設才是」、「台南不需要米其林就已是冠軍」、「我才不會把我家巷口講出來」。

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