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好大官威！台南警取締違規「抓到法官妻」　夫到場要帶隊警官理論

▲▼台南警取締違規「抓到法官妻」！夫到場好大官威　要帶隊警官理論。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南警4日晚間執行交通聯合稽查勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市警四分局4日晚間會同交警執行交通聯合稽查勤務，發現一輛機車違規改裝LED燈，立即將其攔下，並針對騎士邱姓婦人開出900元罰單；邱婦當下打電話向擔任法官的丈夫抱怨，丈夫立刻趕抵現場並與員警理論，還一度不悅地要求帶隊警官出面。案經媒體報導後，警方出面緩頰，車主及其親友未有侮辱公署或妨害勤務行為；但台南地院稍早指出，後續將了解是否是本院法官，並啟動自律委員會展開調查。

初步了解，警方4日晚間執聯合稽查勤務，現場盤查逾60部機車，並舉發改裝車輛32件、無照駕駛1件；但稽查過程中，警方發現邱婦的機車違規改裝LED燈，立即將其攔下盤查，經確認違規改裝、燈具顏色不符規定後，立即依法開出900元罰單，並要求邱婦改回原廠車燈。

但邱婦現場委屈表示，該輛機車是丈夫購買的二手車，買來的時候車燈就已經如此，並非她刻意改裝；隨後邱婦還自稱丈夫是法官，並打電話向丈夫抱怨，丈夫隨後也立即趕赴現場，並情緒激動與員警理論，一度要求帶隊警官出面解釋；但帶隊警官因故未出面，只留下第一線員警安撫情緒，直到員警完成開單後，帶隊警官才出面向該名法官道歉、賠不是。

全案經媒體曝光後，該名法官挨批「好大的官威」！對此，警方出面緩頰，表示邱婦現場態度溫和，並向警方表示車輛購買前就已經改裝，自己並無違法意圖；警方事後檢視現場蒐證畫面，亦未發現車主及其親友有不當言論，或侮辱公署及妨害公務之行為，經警方向邱婦妥適說明後，當事人表示沒有意見，接受警方舉發。

針對此案，台南地院稍早也回應，後續將向警方查證，了解報導中的「該名法官」是否任職於台南地院，並啟動自律委員會調查。

▲▼台南警取締違規「抓到法官妻」！夫到場好大官威　要帶隊警官理論。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南警取締違規「抓到法官妻」！夫到場好大官威　要帶隊警官理論。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南警取締違規「抓到法官妻」！夫到場好大官威　要帶隊警官理論。（圖／記者林悅翻攝）

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