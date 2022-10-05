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「老師是魔鬼！」狼師猥褻女童　台南議員批校方延誤通報成幫凶

▲台南市議員林燕祝揭發1名小五女童，遭班導強制猥褻長達2年，母親向學校老師舉發，老師竟未在第一時間通報，質疑教育局對於校園性平事件調查程序毫無作為。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員林燕祝揭發1名小五女童，遭班導強制猥褻長達2年，母親向學校老師舉發，老師竟未在第一時間通報，質疑教育局對於校園性平事件調查程序毫無作為。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝5日揭發1名小五女童，遭班導強制猥褻長達2年，母親在2022年6月得知後向學校老師舉發，老師竟未在第一時間通報，林燕祝怒批教育局對於校園性平事件調查程序毫無作為，成了此案幫凶。

林燕祝指出，1名媽媽向其陳情指女兒遭學校班導性騷擾與強制猥褻長達2年，女童到校時間較早，班導趁一早尚未有其他同學在時對女童下手，起初僅隔著褲子摸屁股，之後變本加厲，甚至將女童抱至其大腿，一邊替女童訂正功課一邊將手伸進女童的內褲裡面撫摸。林燕祝述女童說狼師在對她下手時，當下她非常害怕、全身顫抖，連話都說不出來。

林燕祝說，媽媽表示在2022年6月因疫情緣故校園停課，女童突然向她說「老師是魔鬼」，再進一步詢問，女兒才吐露實情，媽媽第一時間打電話給女兒一、二年級的班導，班導也很訝異，要媽媽先不要公開，會先詢問學校人事室與輔導室，且未在當天通報學校，竟還跟媽媽說狼師再過2年就要退休，老師會沒工作、沒退休金，且會被登錄全國不適任教師，要媽媽當作是女兒在說謊。媽媽6月14日自行打電話到社會局家防中心，家防中心才直接受理協助立案，並通報學校教育局，才成立調查小組啟動調查。

林燕祝說，在學校填寫性平單時，該班導竟告訴女童因為他們是非常親密的關係，所以填寫時不能提到他，女童說老師很兇怕老師生氣，所以一直不敢寫， 直到壓抑很久、受不了了才說出來。

林燕祝說，她已提案要教育局盡速針對性平調查程序進行檢討及改善，例如可改由學生或家長親自上網填寫回報，以求有效揭發校園性侵害、性騷擾、性霸凌、強制猥褻或黑數事件。

有關議員關心台南市某校性別事件案，教育局表示，本案於接獲社政單位通報後，立即責請學校依照性別平等教育法啟動調查，並暫時停聘該名疑似行為人職務，靜候調查程序。教育局強調，針對校園性別事件，不會拖延、也不會包庇，如有違失人員，一定依規定重懲。

教育局指出，學校依規定組成的校園性別事件調查委員，均外聘校園性別事件調查專業人才庫的委員及律師，以其專業進行蒐證與調查。因為該案件目前仍在調查中，希望各界能靜待調查小組委員的調查，避免因單面案情描述或指責，造成不必要的困擾或傷害。

教育局進一步表示，本案已啟動相關調查程序，針對議員所提學校第一知悉人員未即時向學校通報部分，如查證屬實有違反性別平等教育法第21條通報責任規定，將依法追究責任並進行裁處。

教育局強調，性別事件零容忍、三不一有(不隱瞞、不包庇、不拖延，有案即查，屬實即罰)」是教育局既定的處理態度與原則，立案後也要求學校針對該師過去曾任教的班級學生全面普查，總計發出 405 份問卷，如果進一步獲悉其他疑似校園性別事件或其他不當事件，亦會要求學校依法進行通報及調查，絕不姑息。

教育局重申說明，台南市自2020年起即建立完整的性別事件預防、處理與輔導機制，包括定期入班宣導及設置求助專線，每學期會將求助宣導貼紙黏貼於學生聯絡簿，透過多元申訴管道，提升學生自我保護觀念，希望藉由相關預防措施即時協助學生和家長。

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