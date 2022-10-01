新北金山警分局治安會報　邀集機關鄰里宣導反賄選、反詐騙

▲新北金山警分局治安會報。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局於9月30日上午10時舉辦治安會報，邀請萬里、金山地區公所、各里里長、北觀處、各級學校團體及民意代表與會，基隆地方檢察署主任檢察官陳照世並率檢察署幹部到場，會中聽取各單位治安問題，立即溝通處理，亦對年底反賄選及防制詐騙等治安重點進行宣導。

今年11月26日為地方公職人員選舉，金山警分局針對轄區賄選情資加強蒐報，也指導民眾如有發現賄選、幽靈人口、選舉賭盤、假訊息、暴力介入選舉等不法行為，請撥打「110」或分局檢舉電話：02-2498-6537；法務部24小時免付費電話：0800-024-099提供相關事證，查獲犯行還可獲得檢舉獎金。

▲邀集機關鄰里宣導反賄選、反詐騙。

金山警分局表示，近來各地陸續發生詐騙集團冒用鄉鎮（市）長或區長之名義，以官方網站首長照片作為大頭貼，開設LINE帳號，請地區村（里）長、民眾加入好友取得信任後，再以臨時急用、暫時借錢等理由要求匯款進行詐騙。警方呼籲民眾切勿輕信身分可疑人士借錢請求，應遵守「一聽、二掛、三查證」原則，除向當事人查證外，也可撥打「165」反詐騙專線或「110」進行查證諮詢，以免上當受騙。

金山警分局長詹志文表示，治安會報是重要的治安議題溝通橋樑，本次會議致力於防阻詐欺及防制賄選，除展現本分局近期治安工作成效外，更讓警民溝通無礙，即時處置並答覆民間團體對治安的需求，提升為民服務效能，共建「安居樂業」的目標。

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