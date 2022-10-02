假冒鄭文燦要求匯款！里長伯出招「1塊錢攻擊」　詐團帳戶掰了

▲桃園警方平日與里長們聯繫，並加強防詐宣導。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

詐騙集團假冒桃園市長鄭文燦及桃園區長洪清淵之名，透過Line群組詐騙有「民間土地公」稱號的里長，要求匯款協助，機警的里長伯識破後，依據詐騙集團提供帳戶各匯出1元後，立即與警方連絡通報，將2個帳戶列為警示帳戶，讓歹徒無法再使用該帳戶進行詐騙。

▲▼詐騙歹徒利用通訊軟體假冒桃園市長鄭文燦、區長洪清淵之名要求里長滙款。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局大樹派出所長張邦寧經常與地方各里長加強聯繫，並加強防詐宣導，期望透過緊密的聯繫宣導，使詐騙集團難施其技。桃園區豐林里長簡士強上(9)月29日突然接到洪清淵區長及鄭文燦市長2人不約而同的Line群組的聯繫，噓寒問暖後，就藉口需要請簡里長匯款協助。

▲幸好機警里長伯平日與警方對詐騙集團手法聯繫和宣導，識破歹徒技倆。（圖／桃園警分局提供）

簡士強立即識破這是詐騙集團的詐騙手法，依據對方提供的兩個帳號各匯出一塊錢，然後立即與張所長聯繫進行報案，花了兩塊錢將詐騙集團的兩個帳戶列為警示帳戶，讓他們無法再使用該帳戶詐騙被害人，使詐騙嫌犯恨的牙癢癢卻無可奈何。警方呼籲民眾勿輕信不明訊息，應多加查證以避免成為詐騙受害人。