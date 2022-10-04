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藍綠涉黑洗錢！黃希賢勤跑重陽提「五心級」　基隆區區有日照

記者郭世賢／基隆報導

無黨籍基隆市長候選人黃希賢4日繼續勤跑重陽敬老活動。黃希賢表示，藍綠候選人在重陽節時拚命大動作進行潑髒水的政治攻防，基隆地方的重陽活動都不見這2人，而他繼3日提出成立首座醫學中心後，今天提出「五心級」老福政策，區區要有公立日照中心，希望澤被更多長輩。

▲黃希賢勤跑重陽提「五心級」 基隆區區有日照。（圖／黃希賢競選辦公室提供）

▲黃希賢勤跑重陽提「五心級」老福政策。（圖／黃希賢競選辦公室提供，下同）

黃希賢表示，基隆作為台灣頭，可是各項福利措施都是「吊車尾」，醫療資源要與雙北共享，去年疫情爆發，染疫致死率一度成為全台灣第一，就說明了基隆人沒有受到同等的醫療待遇，更不用提老人照護，若他當市長，絕對照顧基隆市的長輩，讓每一位長輩在基隆獲得有尊嚴的照護與福利，不再是雙北市的次等公民。

黃希賢提出「五心級」老福政策，第一顆星：長庚醫院升格醫學中「心」。基隆市到現在沒有一間醫學中心，當疫情爆發時，醫療量能還得看雙北臉色，導致染疫致死率居高不下，長庚醫院升格喊了20年，他承諾，上任一定主動協調，讓長庚醫院可以升格，有感提昇基隆在地醫療量能。

▲黃希賢勤跑重陽提「五心級」 基隆區區有日照。（圖／黃希賢競選辦公室提供）

▲黃希賢表示，基隆作為台灣頭，可是各項福利措施都是「吊車尾」。

第二顆星：超貼「心」，65歲以上免費接種肺炎鏈球菌疫苗。長期下來，公費補助肺炎鏈球菌疫苗接種都是71歲以上，他當市長將比照台北市，把免費接種範圍下修至65歲，增強長者抵抗力，保護大家健康。

第三顆星：就感「心」，敬老卡每月480元擴大使用範圍。除了免費大眾運輸外，每月480元（點數）可鼓勵長者至社區據點「共餐」，增強人際連結及相互照顧網絡；另外，運動中心、樂齡活動也可利用敬老卡點數，讓長者運動身心，常保年輕。

▲黃希賢勤跑重陽提「五心級」 基隆區區有日照。（圖／黃希賢競選辦公室提供）

▲閒置校舍及空間釋出，公私協力合辦「社區型」的日照據點。

第四顆星：公私協力日照中「心」社區化。基隆目前只有六處公立日照中心，我當選後，將先完成「區區有日照」的初期目標，後續將整合基隆市所有長照資源，將閒置校舍及空間釋出，公私協力合辦「社區型」的日照據點，並給予優惠，減輕年輕人照護負擔，老人也不用遠離居住地。

第五顆星：點亮小巷弄，老人安「心」行。基隆市巷弄狹小、普遍是山坡地，老人在行走時常有跌倒風險，他承諾，上任後1年內不只有感改善路平，更將所有山坡步道加設扶手、防滑裝置，照明改成更長壽、亮度更亮的LED設備，市區騎樓強制整平，讓基隆老人安心，通行無障礙。

▲黃希賢勤跑重陽提「五心級」 基隆區區有日照。（圖／黃希賢競選辦公室提供）

黃希賢指出，國民黨基隆市長候選人謝國樑遭綠營猛打金星案涉嫌洗錢疑雲，3家公司借貸1億元給前德信證券董事長林冠百，但涉嫌掏空公司的林冠百，還款的金流卻流向同一家、資本額只有700萬的金星公司，啟人疑竇；至於民進黨基隆市長候選人蔡適應也遭藍營、時代力量追打涉嫌與黑道關係耐人尋味，藍綠雙方都說不清楚、講不明白。

黃希賢強調，藍綠互噴口水，不如讓最認真做事情、無黨無派、最在地也最用心的黃希賢當基隆市長，用政見打臉藍綠政客。

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