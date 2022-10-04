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重陽節發表敬老政策　徐定禎保證每年發放重陽敬老禮金兩千元

▲▼徐定禎在(4)日重陽節發表敬老政策，當縣長保證每年發放重陽敬老禮金2000元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲徐定禎在(4)日重陽節發表敬老政策，當縣長保證每年發放重陽敬老禮金2000元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

10月4日適逢重陽節，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎於競選總部召開記者會，說明發放重陽敬老禮金政策，強調他若當選，每年將發放2000元重陽敬老禮金，長輩四年就能領到8000元。

徐定禎表示，苗栗縣從2015年起正式邁入高齡社會，根據苗栗縣政府統計，目前65歲以上的老年人口已達到9萬6802人，佔總人口比例的18%，即將達到國際定義的20%超高齡化社會標準，因此必須更完善長輩的照顧政策。

「長輩是縣內的資產，奉獻且見證苗栗的發展」徐定禎強調，藉由發放重陽敬老禮金表達對長輩的感謝，是縣政府應當規劃的福利政策。目前包含六都、嘉義縣、嘉義市、南投縣、花蓮縣等，都有敬老禮金的政策，而原本堅持取消敬老禮金的柯文哲，今年也決定恢復台北市的敬老禮金發放，顯見發放敬老禮金照顧長輩，幾乎成為各縣市的共識。

徐定禎指出，因為苗栗縣政府不懂得管理預算，所以社會福利沒有增加、建設也沒有進步，卻形成嚴重的財政黑洞，導致重陽敬老金無法發放。但事實上只要做好財務管理，妥善規劃財政，發放重陽敬老金是絕對可行的政策。因此，徐定禎保證，除了會向中央尋求經費補貼外，也會持續推動中油與台電落地繳稅，並且減少閒置空間等負資產，開源、節流、減債多管齊下，有信心能夠兼顧縣內財政狀況下，持續增加長輩福利。

徐定禎承諾，要當一個最照顧長輩的縣長，因此當選後不只會每年在重陽節發放2000重陽敬老禮金，也會將敬老卡每月從700元增加至1000元。徐定禎強調，顧長輩、拚福利，是縣長的責任，自己責無旁貸，要讓苗栗縣成為友善長輩的好所在！

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