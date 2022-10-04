國民黨重兵壓桃園　鄭運鵬：我有信心拉大差距

▲「北北基桃大首都圈E騎動起來E起拚未來」林佳龍、陳時中、蔡適應、鄭運鵬聯合記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨北北基桃市長參選人陳時中、林佳龍、蔡適應與鄭運鵬，4日合體發表大首都圈共同宣言，訴求共榮共好。針對國民黨依樣畫葫蘆也要合體，但地點選在桃園市，鄭運鵬說，這代表桃園市長鄭文燦政績好，讓他們不惜代價要重兵集結在桃園，這對桃園來說也是民進黨執政的光榮。

陳時中、林佳龍、蔡適應與鄭運鵬4日來到位於新北市的華江自行車租借站，舉行「北北基桃大首都圈 E騎動起來 E起拚未來」記者會，針對大首都圈區域治理提出共同訴求。

針對國民黨北4都參選人也計畫要合體造勢，但地點選在桃園，鄭運鵬說，區域共同治理有共同的生活，只要是正面的、政策性的選舉，良性的競爭都是民主選舉最好的方式，「所以即使國民黨比我們慢了一步，發現首都區域治理的重要性，但我們一樣都歡迎，正面，政策性的競爭」。

鄭運鵬說，基北北桃這樣的首都區域，過去也曾有過都是國民黨執政的時代，但是當時沒有發現共同生活的趨勢、重要性，他跟蔡適應、林佳龍、陳時中，4位不但一起參選，而且我們是並肩作戰的戰友，相信4個首都生活圈的市民朋友都會看到過去一起作戰，有共同價值、共同理念，共同突破國家大政的好成績，「這是一個團隊，4個人都當選，是首都基北北桃生活圈的共同之福」。

至於國民黨選在桃園，鄭運鵬說，這也可見得，鄭文燦市長2任8年的好成績，的確對國民黨造成非常大的壓力，「對桃園來說，這是民進黨執政的光榮，讓國民黨必須重兵集結在桃園，不惜任何手段跟代價」。

「我在桃園參選，我有信心是來拉大差距的基礎。」鄭運鵬說，蔡英文總統的成績很好，鄭文燦市長2任8年更獲得認同，所以國民黨選在桃園、民進黨選在新北，要共同治理區域，大家的心是一樣的，相信4個市的市民朋友都會做出最好的選擇。