曾挖沈慧虹入台北市政府　柯文哲認了！說過「這邊有缺可以來」

▲柯文哲出席松山慈祐宮天上聖母重陽飛昇1035週年。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨新竹市長參選人沈慧虹3日還原台北市長柯文哲、時任台北市副市長黃珊珊與她碰面內容，提及是柯想挖角她，並非自己求官。柯文哲4日上午表示，選舉到了以訛傳訛，但確實有問過沈慧虹，如果前新竹市長林智堅跑了怎麼辦，當時就向沈說「我們這邊有缺，你可以來啊！」

松山慈祐宮4日上午舉辦「天上聖母重陽飛昇1035週年」活動，邀請許多政治人物到場，黃珊珊也獲邀到場致詞；但在黃珊珊到場並接受媒體聯訪之後，沒有發公開行程的柯文哲也突然現身，悄悄步入活動會場。

被問到關於沈慧虹在臉書說自己被挖角非求官一事，原訂不受訪的柯文哲停下腳步表示，選舉到了以訛傳訛，沈慧虹競辦發言人劉康彥稱，前北市府交通局長張哲揚升任秘書長時，立委蔡壁如聯繫沈慧虹盼接任等，「奇怪，張哲揚升秘書長的時候，都講好是陳學台接，根本沒有去找沈慧虹這件事，那段就是錯的。」

柯文哲提及，現在由身為發言人的劉康彥出來講，就算是假的也能推說「不干我的事」、「是發言人自己講的」等，事實真相是自己去年有找沈慧虹來市府，但是以個人身份問一下新竹狀況。

媒體追問，是否有要挖角沈慧虹的意思？柯文哲說，自己有問沈慧虹，若林智堅跑了以後怎麼辦？所以當時就向沈慧虹說「簡單啊！我們這邊有缺，你可以來啊。」