指謝國樑「表現最差立委」　蔡適應酸：他在地方洗白很厲害

▲「北北基桃大首都圈E騎動起來E起拚未來」林佳龍、陳時中、蔡適應、鄭運鵬聯合記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨北北基桃市長參選人4日合體發表大首都圈共同宣言，訴求共榮共好。基隆市長參選人蔡適應談到對手謝國樑時直言，謝屢次被公督盟評為出席率最差、執行率最差、表現最差的立委，「可是他透過他很多的金權帝國、政治經濟的影響力，來幫他自己洗白，反而很多人說不要太苛責，我聽了覺得非常奇怪」。

蔡適應說，他跟對手的比較是非常明顯，都曾當過立法委員，「我過去公督盟立委評鑑獲得優秀立委，我前任的立委屢次被公督盟評為出席率最差、執行率最差、表現最差的立委，可是他在地方洗白得很厲害」。

蔡適應說，同樣是市長候選人、擔任過同一個職務，但他與對手的表現有如天差地別，「可是他透過他很多的金權帝國、政治經濟的影響力，來幫他自己洗白，反而很多人說不要太苛責，我聽了覺得非常奇怪」。

另外，關於國民黨召開記者會批評是要淘汰的黑道立委，蔡適應說，早上國民黨的記者會跟謝國樑的臉書都反應一件事情，「就是他的選情危險，因為他各方面都不如蔡適應」。

蔡適應接著說，一個參選市長的人開設這麼多境外公司，金錢流向不明，「我想請教，我們對於這樣的市長候選人有信心？未來的市庫通他們家公司的財庫、自己的財庫，我相信這不是基隆人願意見到的」。

蔡適應說，從媒體的報導到他提出的質疑，都讓對手謝國樑感到害怕，因此透過各式各樣的方式抹黑他，但是沒有辦法迴避的事實就是，謝國樑為什麼會有這麼多的境外公司，透過複雜的交易達到目的？這是全國人民跟基隆市民關心的議題，從8月到現在，謝都沒有說明。