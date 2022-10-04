侯友宜自豪政見都兌現　林佳龍批「競爭力倒數」：我無言以對

▲「北北基桃大首都圈E騎動起來E起拚未來」林佳龍、陳時中、蔡適應、鄭運鵬聯合記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

尋求連任的新北市長侯友宜接受《東森新媒體ETtoday》專訪時提到，4年前提出的政見幾乎都兌現。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍說，侯市府在很多城市競爭力評比都是在後段班，「如果說侯市長認為他的政見實現是這樣的政績，那我們也無言以對」。

針對新北侯友宜4年前政見有沒有實現，林佳龍說，最近很多雜誌的城市競爭力評比已經回答了，包括天下雜誌是六都最後一名、遠見雜誌是倒數第二名，很多城市競爭力都是在後段班。

「如果說侯市長認為他的政見實現是這樣的政績，那我們也無言以對。」林佳龍說，最主要是很多新北市要大翻新的政策，不是沒有規劃，就是有說沒有做，「我剛舉過的，不管是基隆捷運、林口交流道、淡北道路，都是我當交通部長的時候出面幫忙協調才解決，我們也不分中央地方」。

「總之，新北到底有沒有建設，預算增加一倍，但城市競爭力的排名越來越退步，這個數字會說話。」林佳龍表示，提出新北大翻新不是一般的城市治理，而是首都圈跨域治理，現在新北需要的是一個升格12年了，能讓新北升格又升級、城市有光榮感，然後跟首都圈的各城市能聯合治理，不要本位主義。

另外，林佳龍也說，侯市長口口聲聲說的「好好做事」，但心裡想的就是2024，有高達4成的新北市民認定侯友宜會去選總統，現在新北市政又正在一個關鍵的時刻，「我們不希望再發生高雄當時韓國瑜的現象」。

林佳龍表示，因此不論大家的政見如何、能力如何，重點是要有心，如果無心市政、分心去選總統，新北市就成為政治權力的踏板，這對新北市民很不公平，也很不尊重，「所以我訴求新北市民成全侯友宜，票投林佳龍，讓他可以自由去他人生的下一站，能夠全力去爭取，讓新北市由願意承諾做滿4年的林佳龍來承擔責任」。