陳時中稱加發10%疫苗給北市「沒歧視」　蔣萬安競辦嗆：根本吃人夠夠

▲國民黨台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

針對民進黨台北市長參選人陳時中稱過去台北疫情嚴重，有加發10%疫苗照顧台北市民，未有歧視台北市民一說；蔣萬安競選辦公室今（4）日表示，加發10%不是陳時中的善意，而是欺凌雙北引發反彈的補救之舉，若不是本來的分配方式引發眾怒，陳時中又何必加發？由此可見陳時中原先之用心險惡，根本是「吃人夠夠」。

蔣辦說明，去年6月中，指揮中心開始配發日本捐贈之第一批AZ，計124萬劑，中央配發高雄市計8萬劑，台北市僅7萬劑，扣除中央寄存之1.2萬劑，台北市僅拿到5.8萬劑。去年6月時，高雄市人口僅為台北市1.07倍，獲配發疫苗卻是台北市1.38倍。「這如果不叫做歧視台北市，什麼叫做歧視？」

蔣辦進一步說明，即使加發台北市10%疫苗，頂多也只是從5.8萬，增加至6.5萬，高雄市配發量仍是台北市的1.23倍，對台北市民的歧視依舊存在；更何況兩市感染人數差距甚大，依據CDC新聞稿資料，去年6月1日至10日，台北市累積計1,058例確診案例，高雄市僅14例，台北市確診量約為高雄市76倍！高雄市空氣與人群中瀰漫病毒量遠少於台北市，疫苗卻比台北市多，這有道理嗎？政府有平等照顧全體國民之健康嗎？

蔣辦強調，事實勝於雄辯，陳時中就是偏袒民進黨執政縣市；去年6月13日，有記者問到「高雄疫情相對平穩，為何拿到的疫苗多於雙北？」陳時中只顧自的解釋他的計算公式，拒絕面對台北市民健康威脅程度較大之事實；現在要選台北市長了，才開始用花言巧語欺騙台北市民。蔣辦也敬告陳時中，台北市民不是傻子，所有的不平等對待，所有的不公與偏頗，都絕對不會輕易忘記。

